Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়া–৬ আসনের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে, কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি কম

বগুড়া প্রতিনিধি
আজ সকাল সাড়ে সাতটায় জেলার ১৫০টি ভোটকেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া–৬ (সদর) আসনের উপনির্বাচনে সকাল থেকে ভোটগ্রহণ চলছে। আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকাল সাড়ে সাতটায় জেলার ১৫০টি ভোটকেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। তবে সকাল থেকেই অধিকাংশ কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি তুলনামূলক কম দেখা গেছে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এবার ১৫০টি ভোটকেন্দ্রই ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা (সিসিটিভি) এর আওতায় রাখা হয়েছে।

উপনির্বাচনে প্রধান দুই দলের প্রার্থীরা সকালে নিজ নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় শহরের শিববাটি হাসনা জাহান বালিকা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপির প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা ভোট দেন। এর আগে সকাল পৌনে আটটায় জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেল শহরের সেউজগাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন।

ভোট দেওয়ার পর বিএনপি প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা সাংবাদিকদের বলেন, এটি উন্নয়নের নির্বাচন। উন্নয়নের স্বার্থে সবাইকে ভোটকেন্দ্রে এসে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সেউজগাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা মহিউদ্দিন জানান, এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ২ হাজার ৬৪৯ জন। সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সেখানে ১৭০টি ভোট পড়েছে।

সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ১৫০টি কেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছিল। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ফজলুল করিম জানান, এ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৫০ হাজার ৩০৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১৯ হাজার ৯২৩ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৩০ হাজার ৩৭৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১০ জন। আসনটিতে মোট ১৫০টি ভোটকেন্দ্র ও ৮৩৫টি বুথ রয়েছে, যার মধ্যে ৭৮৭টি স্থায়ী ও ৪৮টি অস্থায়ী।

বিষয়:

উপনির্বাচনরাজশাহী বিভাগনির্বাচনজেলার খবরভোটের খবর
