Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় মৎস্যজীবী লীগ নেতাকে কুপিয়ে জখম

বগুড়া প্রতিনিধি
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইলিয়াছ শাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় ডাকাতিসহ একাধিক মামলার আসামি মৎস্যজীবী লীগ নেতা ইলিয়াছ শাহকে (৩৬) কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার (১ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহরের চকলোকমান বেজোড়া ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ইলিয়াছ শাহ মৎস্যজীবী লীগ বগুড়া শহর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি শহরের চকলোকমান এলাকার আব্দুল লতিফ শাহের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় বেজোড়া ব্রিজ এলাকায় একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন ইলিয়াছ শাহ। এ সময় দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধাওয়া করে। তিনি দৌড়ে একটি দোকানের দেয়াল টপকিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তাঁর দুই পা রামদা দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

এ তথ্য নিশ্চিত করে শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিক ইকবাল বলেন, ইলিয়াছ শাহ সন্ত্রাসী-প্রকৃতির। তাঁর নামে ডাকাতিসহ চারটি মামলা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।

বিষয়:

বগুড়া সদরমৎস্য চাষিকুপিয়ে জখমনেতার বচন
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

আমতলীতে বাসচাপায় এক ব্যক্তি নিহত

