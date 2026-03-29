Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ার শেরপুরে বাস-ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষ, আহত ১৫; দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে বাস-ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষ ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শেরপুরে বাস ও ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। গতকাল শনিবার (২৮ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের কবরস্থান-সংলগ্ন এলাকায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মহাসড়কের ওপর একটি খালি ট্রাক ইউ-টার্ন নেওয়ার সময় ঢাকাগামী আলুবোঝাই আরেকটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা দেয়। এ সময় একটি যাত্রীবাহী বাস এসে ট্রাকটিকে ধাক্কা দিলে মুহূর্তেই ত্রিমুখী সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। গুরুতর আহত দুজনকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার এবং ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর বখতিয়ার উদ্দিন জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। একটি ট্রাকের চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, যার দুই পা ক্ষতবিক্ষত ছিল।

এদিকে দুর্ঘটনার কারণে মহাসড়কের এক পাশে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে শত শত যাত্রী চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ রইচ উদ্দিন বলেন, আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনগুলো পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

সৌদিতে আটকা সাড়ে চার হাজার বাংলাদেশি ওমরাহযাত্রী

ফরিদপুরে বন্ধ থাকা দুই পাম্পে অভিযান চালিয়ে মিলল ৫৪ হাজার লিটার তেল

সরকারের সফলতায় দেশে তেলের দাম বাড়ছে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

বগুড়ার শেরপুরে বাস-ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষ, আহত ১৫; দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

রহস্যময় আগুনে পুড়ছে সংরক্ষিত বন, পাহাড়

ঢাকায় ফিরতে বাড়তি ভাড়া, বিপাকে যাত্রীরা

পিবিআইয়ের তদন্ত: আদালতে করা মামলার ৬৩% আসামিই নির্দোষ

