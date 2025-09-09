বগুড়ায় নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোচালকের লাশ উদ্ধার

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি
বগুড়ার শেরপুরে নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার শেরপুর-নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক সড়কের পাশের বাগড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত আবু বক্কর সিদ্দিক (৩৭) উপজেলার কুসুম্বি ইউনিয়নের গোসাইবাড়ি কলোনি গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নিহতের স্ত্রী মোছা. ফুলমালা বেগম জানান, অটোরিকশা চালিয়ে যা আয় করতেন, তা দিয়েই স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সংসার চালাতেন আবু বক্কর সিদ্দিক। ১ সেপ্টেম্বর দুপুরে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান আবু বক্কর সিদ্দিক, এরপর আর ফেরেননি। পরে তিনি শেরপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।
ওই দিন রাতেই উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ঘোগা বটতলা এলাকা থকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তাঁর অটোরিকশাটি উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু তাতে ব্যাটারি ছিল না।
শেরপুর থানার এসআই তোফাজ্জল হোসেন স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, আজ মঙ্গলবার সকালে গ্রামের কয়েকটি শিশু বাগড়া এলাকার একটি পুকুর পারে তাল কুড়াতে যায়। তারা পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন ভিড় জমায়।
সংবাদ পেয়ে শেরপুর থানা-পুলিশের একটি দল সেখানে যায়। নিহতের স্ত্রী, মামাতো ভাই আবু সাঈদ ও চাচাতো ভাই জাহিদ হোসেন লাশটি শনাক্ত করেন। সব প্রক্রিয়া শেষে বিকেল সোয়া ৪টার দিকে লাশটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দীন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কোনো অপরাধী চক্র অটোরিকশার ব্যাটারি ছিনতাইয়ের জন্য চালককে হত্যা করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। ঘটনাটির সঙ্গে কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করতে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।’
বগুড়ার শেরপুরে নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার শেরপুর-নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক সড়কের পাশের বাগড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত আবু বক্কর সিদ্দিক (৩৭) উপজেলার কুসুম্বি ইউনিয়নের গোসাইবাড়ি কলোনি গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নিহতের স্ত্রী মোছা. ফুলমালা বেগম জানান, অটোরিকশা চালিয়ে যা আয় করতেন, তা দিয়েই স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সংসার চালাতেন আবু বক্কর সিদ্দিক। ১ সেপ্টেম্বর দুপুরে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান আবু বক্কর সিদ্দিক, এরপর আর ফেরেননি। পরে তিনি শেরপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।
ওই দিন রাতেই উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ঘোগা বটতলা এলাকা থকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তাঁর অটোরিকশাটি উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু তাতে ব্যাটারি ছিল না।
শেরপুর থানার এসআই তোফাজ্জল হোসেন স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, আজ মঙ্গলবার সকালে গ্রামের কয়েকটি শিশু বাগড়া এলাকার একটি পুকুর পারে তাল কুড়াতে যায়। তারা পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন ভিড় জমায়।
সংবাদ পেয়ে শেরপুর থানা-পুলিশের একটি দল সেখানে যায়। নিহতের স্ত্রী, মামাতো ভাই আবু সাঈদ ও চাচাতো ভাই জাহিদ হোসেন লাশটি শনাক্ত করেন। সব প্রক্রিয়া শেষে বিকেল সোয়া ৪টার দিকে লাশটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দীন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কোনো অপরাধী চক্র অটোরিকশার ব্যাটারি ছিনতাইয়ের জন্য চালককে হত্যা করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। ঘটনাটির সঙ্গে কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করতে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।’
ফরিদপুর-৪ আসন থেকে ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়ন বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত টানা ১১ ঘণ্টা দুটি মহাসড়ক ও ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধরা। এতে স্থবির হয়ে পড়ে উপজেলার সড়কপথ, দুর্ভোগে পড়েন দক্ষিণবঙ্গের ২১২ মিনিট আগে
খাগড়াছড়িতে আগামীকাল বুধবার আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) সমর্থিত দুটি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও নারী সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশন।২৫ মিনিট আগে
কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান (প্যানেল) মোসা. শাহানাজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে তাঁকে বারপাড়া ইউনিয়নের তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।২৮ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলায় কার্তিক চন্দ্র (৫০) নামের এক গরু ব্যবসায়ীকে প্রতিবেশীরা কুপিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ধর্মগড় ইউনিয়নের নারায়ানপুর কুয়াভিটা গ্রামে গতকাল সোমবার রাতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।১ ঘণ্টা আগে