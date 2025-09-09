Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বগুড়া

বগুড়ায় নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোচালকের লাশ উদ্ধার

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি
আবু বক্কর সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত
আবু বক্কর সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শেরপুরে নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার শেরপুর-নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক সড়কের পাশের বাগড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত আবু বক্কর সিদ্দিক (৩৭) উপজেলার কুসুম্বি ইউনিয়নের গোসাইবাড়ি কলোনি গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহতের স্ত্রী মোছা. ফুলমালা বেগম জানান, অটোরিকশা চালিয়ে যা আয় করতেন, তা দিয়েই স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সংসার চালাতেন আবু বক্কর সিদ্দিক। ১ সেপ্টেম্বর দুপুরে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান আবু বক্কর সিদ্দিক, এরপর আর ফেরেননি। পরে তিনি শেরপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।

ওই দিন রাতেই উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ঘোগা বটতলা এলাকা থকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তাঁর অটোরিকশাটি উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু তাতে ব্যাটারি ছিল না।

শেরপুর থানার এসআই তোফাজ্জল হোসেন স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, আজ মঙ্গলবার সকালে গ্রামের কয়েকটি শিশু বাগড়া এলাকার একটি পুকুর পারে তাল কুড়াতে যায়। তারা পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন ভিড় জমায়।

সংবাদ পেয়ে শেরপুর থানা-পুলিশের একটি দল সেখানে যায়। নিহতের স্ত্রী, মামাতো ভাই আবু সাঈদ ও চাচাতো ভাই জাহিদ হোসেন লাশটি শনাক্ত করেন। সব প্রক্রিয়া শেষে বিকেল সোয়া ৪টার দিকে লাশটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দীন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কোনো অপরাধী চক্র অটোরিকশার ব্যাটারি ছিনতাইয়ের জন্য চালককে হত্যা করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। ঘটনাটির সঙ্গে কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করতে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।’

বিষয়:

শেরপুর(বগুড়া)জেলার খবরলাশবগুড়া জেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে আসন পুনর্বিন্যাস: বিক্ষোভ-অবরোধে ঘি ঢাললেন নিক্সন

ফরিদপুরে আসন পুনর্বিন্যাস: বিক্ষোভ-অবরোধে ঘি ঢাললেন নিক্সন

আগামীকাল খাগড়াছড়িতে আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক

আগামীকাল খাগড়াছড়িতে আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক

দাউদকান্দিতে ইউপি চেয়ারম্যান শাহানাজ গ্রেপ্তার

দাউদকান্দিতে ইউপি চেয়ারম্যান শাহানাজ গ্রেপ্তার

সালিসে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রতিবেশীদের চাপ, গরু ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

সালিসে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রতিবেশীদের চাপ, গরু ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা