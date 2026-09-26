Ajker Patrika
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বাগেরহাট

সুন্দরবনে চার জেলেকে অপহরণ মজনু বাহিনীর

শরণখোলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫৫
সুন্দরবনে চার জেলেকে অপহরণ মজনু বাহিনীর
প্রতীকী ছবি

পূর্ব সুন্দরবনে বনদস্যু মজনু বাহিনীর হাতে চার জেলেকে অপহরণের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে শরণখোলা রেঞ্জের আমবাড়িয়া ও কটকার কালামিয়ার ভারানী এলাকা থেকে তাঁদের অপহরণ করা হয়।

অপহৃত জেলেদের মধ্যে তিনজনের নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন রিপন (২৬), ফরিদ ও রিপন (২৮)। তাঁদের বাড়ি খুলনার কয়রা, বাগেরহাটের শরণখোলা ও রামপাল এলাকায়।

জেলেদের মহাজনেরা জানান, বনদস্যু মজনু বাহিনীর ১০ থেকে ১২ জন সশস্ত্র দস্যু একটি ট্রলারযোগে এসে জেলেবহরে হানা দেয়। তারা চারটি নৌকা থেকে চারজনকে তুলে নিয়ে যায়। এ সময় জেলেদের ব্যবহৃত পাঁচটি মোবাইল ফোন, একটি নৌকাসহ বিভিন্ন মালামাল লুটে নিয়ে যায় দস্যুরা। তবে মুক্তিপণের বিষয়ে দস্যুরা এখন পর্যন্ত কোনো মহাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

জেলে মহাজন লিটন গাজী বলেন, চারজন জেলেকে অপহরণের ঘটনায় সুন্দরবনসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকার জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের দুবলা টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিল্টন রায় জানিয়েছেন, জেলে অপহরণের খবর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানো হয়েছে। জেলেদের অবস্থান শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

জেলেবাগেরহাটখুলনা বিভাগশরণখোলাঅপহরণ
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