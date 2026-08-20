Ajker Patrika
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বগুড়া

‘স্বামী-স্ত্রী’ পরিচয়ে যাত্রা, তল্লাশিতে মিলল ২ হাজার ইয়াবা

বগুড়া প্রতিনিধি
‘স্বামী-স্ত্রী’ পরিচয়ে যাত্রা, তল্লাশিতে মিলল ২ হাজার ইয়াবা
স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ইয়াবা পাচারকালে গ্রেপ্তার দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শিবগঞ্জে বাসে পাশাপাশি বসে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ইয়াবা পাচারকালে এক যুবক ও এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দুই হাজারটি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

গতকাল বুধবার গভীর রাতে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ভরিয়া পাকুরতলা এলাকায় ‘শালকী সুপার পরিবহন’ নামের একটি বাসে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন দিনাজপুরের কোতোয়ালি থানার জীবনপুর এলাকার আব্দুল হামিদ (৩৮) এবং বীরগঞ্জের পুরাতন জেলখানা এলাকার মোছা. মৌ (১৮)।

ডিএনসি সূত্রে জানা যায়, গোপন খবরের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে বাংলাবান্ধাগামী একটি বাসে তল্লাশি চালায় ডিএনসির একটি দল। বাসের আসনে পাশাপাশি বসা হামিদ ও মৌ নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে দাবি করেন, তবে তাঁরা কোনো টিকিট দেখাতে পারেননি। আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে খাকি খামে ও ব্যাগে লুকানো মোট ২ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

ডিএনসি বগুড়ার উপপরিচালক জিললুর রহমান জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা ইয়াবা পাচারের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

বগুড়াইয়াবাগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগ
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