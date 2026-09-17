পিতলের গণেশ মূর্তি সোনার বলে বিক্রির চেষ্টা, নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

বগুড়ার আদমদীঘিতে পিতলের গণেশ মূর্তিতে সোনার প্রলেপ দিয়ে খাঁটি সোনা হিসেবে বিক্রির চেষ্টার সময় এক নারীসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার ছোট আখিড়া গ্রাম থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন—দুপচাঁচিয়া উপজেলার ঝাঝিড়া গ্রামের হোসেন আলী (৪৫), তাঁর ভাই শহিদুল ইসলাম (৪৮), শহিদুলের স্ত্রী খুশি আক্তার (৩২) এবং আদমদীঘির ছোট আখিড়া গ্রামের বাসিন্দা মালা বিবি ওরফে টপি (৩৮)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে ছোট আখিড়া গ্রামের এক বাড়িতে ধাতব মূর্তি কেনাবেচার গোপন সংবাদ পায় পুলিশ। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে প্রায় দেড় কেজি ওজনের একটি দ্বিখণ্ডিত পিতলের তৈরি গণেশ মূর্তি উদ্ধার করা হয়। মূর্তিটির ওপর সোনার রঙের প্রলেপ দেওয়া ছিল।
আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান মিঞা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, প্রতারক চক্রটি পিতলের মূর্তিকে সোনার দাবি করে বিক্রির চেষ্টা করছিল। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পর আটক চারজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে বুধবার বিকেলে বগুড়া আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
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