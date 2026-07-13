আদমদীঘি শিক্ষা অফিসে চুরি হওয়া মালামালসহ ২ তরুণ গ্রেপ্তার

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে চুরি হওয়া তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম উদ্ধারসহ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে তাঁদের বগুড়া আদালতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার তরুণেরা হলেন জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নের উলিপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে নাসিফ (১৯) এবং বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার তালশন গ্রামের আব্দুর রহমান বাবুর ছেলে রায়হান (১৯)। গতকাল রোববার রাতে আদমদীঘি বাজার এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
জানা গেছে, গত শনিবার গভীর রাতে আদমদীঘি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের জানালার লোহার শিক ভেঙে দুর্বৃত্তরা কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও মনিটর চুরি করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাকির হোসেন থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করে গতকাল রাতে আদমদীঘি বাজার থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাপ্ত তথ্যমতে বগুড়া সদর এলাকার গোদারপাড়া বাজারে অবস্থিত এক ব্যাংক কর্মকর্তার বাড়ির তৃতীয় তলার ভাড়াটে মারুফ নামের এক তরুণের কাছ থেকে চুরি হওয়া সব মালামাল উদ্ধার করা হয়।
আদমদীঘি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুলিশ অল্প সময়ের মধ্যেই চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধারসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। আজ সোমবার দুপুরে তাঁদের বগুড়া আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
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