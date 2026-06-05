শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে যুবককে খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতন

বগুড়ার গাবতলী উপজেলার রহিমারপাড়া গ্রামে এক নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে সুমন মিয়া (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সুমন মিয়া সকালে প্রতিবেশী এক প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে ঢুকে তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। ওই নারীর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন গিয়ে তাঁকে আটক করে। পরে গ্রামের একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তাঁকে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুমন মিয়াকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
গাবতলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিব হাসান বলেন, নির্যাতনের কারণে সুমন মিয়া গুরুতর আহত হওয়ায় তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
রাকিব হাসান আরও বলেন, শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনায় ওই নারী থানায় অভিযোগ দেবেন না বলে পুলিশকে জানিয়েছেন।
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