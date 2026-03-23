জ্বালানি সংকটে বগুড়ায় ৭২টি পেট্রলপাম্প বন্ধ, চরম ভোগান্তি

জ্বালানি তেলের তীব্র সংকটের কারণে বগুড়ায় ৭২টি পেট্রলপাম্পের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় জেলায় যানবাহন চলাচলে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো মানুষ।
জানা গেছে, কয়েক দিন ধরে পাম্পগুলোয় ডিজেল, অকটেন ও পেট্রলের সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ঈদের আগের রাতে পেট্রলপাম্পগুলোয় রাতভর ব্যাপক চাপ ছিল। ফলে পাম্পগুলোয় ঈদের দিন সকাল থেকে জ্বালানি তেলের মজুত কমতে থাকে। ঈদের পরদিন রোববারেও কিছু কিছু পাম্পে জ্বালানি তেল বিক্রি হলেও সোমবার সকাল থেকে পর্যাপ্ত মজুত না থাকায় একে একে পাম্পগুলো বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন মালিকেরা।
পেট্রলপাম্পের কর্মচারীরা জানান, ঈদের আগের রাতেই বেশির ভাগ পাম্পের জ্বালানি তেলের মজুত শেষ। সংকটের কারণের গ্রাহকদেরও বাড়তি চাপ সামলাতে হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই জ্বালানি তেল নিতে এসে ঘুরে যাচ্ছেন অসংখ্য গ্রাহক।
পেট্রলপাম্পগুলো ঘুরে দেখা গেছে, জ্বালানি তেল শেষ লিখে রাখার পাশাপাশি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে পাম্পগুলো।
রাজশাহী পেট্রোলিয়াম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান রতন জানান, জ্বালানি তেলের মজুত শেষ হওয়ায় সোমবার থেকে জেলার ৭২টি পেট্রলপাম্পের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই পরিস্থিতি কাটার সম্ভাবনা কম।
শরীয়তপুরের নড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার সময় অর্ধশতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সোমবার (২৩ মার্চ) ভোরে উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের তালতলা এলাকায় হাফিজ ভূঁইয়া ও রুবেল কাজী গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়।২৭ মিনিট আগে
গণ-অভুত্থানের মুখে পালানো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দণ্ডপ্রাপ্ত সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। আজ সোমবার (২৩ মার্চ) বিকেলে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার তালমা নাজিম উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের মিলনমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে...১ ঘণ্টা আগে
নাটোরের লালপুরে অপরাধ দমনে আগামীকাল থেকে হটলাইন নম্বর চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন পুতুল। আজ সোমবার (২৩ মার্চ) উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে প্রশাসনের সব দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঈদ-পরবর্তী পুনর্মিলনী...১ ঘণ্টা আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপির দুই পক্ষের বিরোধের জেরে সংঘর্ষ, মিছিলে হামলা, দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় পুলিশসহ ২০-২৫ জন আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে