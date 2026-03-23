Ajker Patrika
বগুড়া

জ্বালানি সংকটে বগুড়ায় ৭২টি পেট্রলপাম্প বন্ধ, চরম ভোগান্তি

বগুড়া প্রতিনিধি
তেল শেষ লিখে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে পাম্পগুলো। ছবি: আজকের পত্রিকা

জ্বালানি তেলের তীব্র সংকটের কারণে বগুড়ায় ৭২টি পেট্রলপাম্পের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় জেলায় যানবাহন চলাচলে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো মানুষ।

জানা গেছে, কয়েক দিন ধরে পাম্পগুলোয় ডিজেল, অকটেন ও পেট্রলের সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ঈদের আগের রাতে পেট্রলপাম্পগুলোয় রাতভর ব্যাপক চাপ ছিল। ফলে পাম্পগুলোয় ঈদের দিন সকাল থেকে জ্বালানি তেলের মজুত কমতে থাকে। ঈদের পরদিন রোববারেও কিছু কিছু পাম্পে জ্বালানি তেল বিক্রি হলেও সোমবার সকাল থেকে পর্যাপ্ত মজুত না থাকায় একে একে পাম্পগুলো বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন মালিকেরা।

পেট্রলপাম্পের কর্মচারীরা জানান, ঈদের আগের রাতেই বেশির ভাগ পাম্পের জ্বালানি তেলের মজুত শেষ। সংকটের কারণের গ্রাহকদেরও বাড়তি চাপ সামলাতে হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই জ্বালানি তেল নিতে এসে ঘুরে যাচ্ছেন অসংখ্য গ্রাহক।

পেট্রলপাম্পগুলো ঘুরে দেখা গেছে, জ্বালানি তেল শেষ লিখে রাখার পাশাপাশি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে পাম্পগুলো।

রাজশাহী পেট্রোলিয়াম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান রতন জানান, জ্বালানি তেলের মজুত শেষ হওয়ায় সোমবার থেকে জেলার ৭২টি পেট্রলপাম্পের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই পরিস্থিতি কাটার সম্ভাবনা কম।

