বগুড়ায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত
বগুড়ায় বালুবোঝাই ট্রাকের চাপায় দয়াল চন্দ্র (২৫) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা তাঁর দুই সহকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে সদর উপজেলার ঘোড়াধাপ হাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দয়াল চন্দ্র বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মাঝিহট্ট গ্রামের নারায়ণ চন্দ্রের ছেলে। তিনি শ্রমিকের কাজ করতেন। আহত দুজন হলেন শ্রী মঙ্গল ও শ্রী সাগর।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে কাজ শেষে দয়াল চন্দ্র দুই সহকর্মীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ঘোড়াধাপ হাট এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে আসা একটি বালুবোঝাই ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনজনই সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় ট্রাকের চাকা দয়াল চন্দ্রের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
পরে স্থানীয় লোকজন আহত শ্রী মঙ্গল ও শ্রী সাগরকে উদ্ধার করে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।