গ্রাহক সেজে গ্রামীণ ব্যাংকের ফটকে ককটেল ঝুলিয়ে উধাও দুই নারী

ধুনট (বগুড়া) সংবাদদাতা
প্রতীকী ছবি
বগুড়ার ধুনটে মথুরাপুর ইউনিয়ন গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা কার্যালয়ের ফটক থেকে তিনটি তাজা ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ককটেলগুলো উদ্ধার করা হয়।

ইউনিয়নের পিরহাটি গ্রামের মথুরাপুর-চান্দাইকোনা সড়কের পাশে ব্যাংকের শাখা কার্যালয়টি। পুলিশের ধারণা, ককটেলগুলো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করতে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

জানতে চাইলে গ্রামীণ ব্যাংকের মথুরাপুর শাখা ব্যবস্থাপক রঞ্জন দত্ত আজকের পত্রিকাকে বলেন, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বোরকা পরা দুই নারী গ্রাহক সেজে অন্য সদস্যদের সঙ্গে ব্যাংকে আসেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিসের ভেতর দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকার সুযোগ বুঝে ব্যাংকের প্রধান ফটকে একটি লাল রঙের শপিং ব্যাগ ঝুলিয়ে রেখে চলে যান।

কিছু সময় পর বিষয়টি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নজরে পড়লে সন্দেহ দেখা দেয়। তখন ওই ব্যাগ খুলে তার ভেতর লাল রঙের স্কচটেপ পেছানো অবস্থায় তিনটি তাজা ককটেল পাওয়া যায়।

তাঁদের ধারণা, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই গ্রাহকের ছদ্মবেশে আসা অজ্ঞাত ওই নারীরা ব্যাগের ভেতর ককটেল রেখে সটকে পড়েছেন। পরে বিষয়টি থানায় জানানো হয়।

তিনি আরও বলেন, ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ব্যাংকের কার্যক্রম অন্য দিনের মতো চলমান রয়েছে।

এ বিষয়ে ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। উদ্ধার করা তাজা ককটেল তিনটি থানায় এনে পানিতে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিতভাবে অভিযোগ করা হয়নি।

ধুনটবগুড়া সদরককটেলনারীজেলার খবরগ্রামীণ ব্যাংকবগুড়া জেলা
