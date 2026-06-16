বগুড়ার শেরপুরে যাত্রীবাহী বাস উল্টে আহত ১০ জন

বগুড়ার শেরপুরে ঢাকা–বগুড়া মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক যাত্রীর হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আহত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার সীমাবাড়ী ইউনিয়নের ঘোগা ব্রিজ এলাকার ইউ-টার্নে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় পড়া বাসটি শাহ ফতেহ আলী পরিবহনের বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাসটি ঢাকা থেকে রংপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে ঘোগা ব্রিজ এলাকার ইউ-টার্নে পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। পরে বাসটি সড়কের পাশে উল্টে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।
খবর পেয়ে শেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ চালায়। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়। পরে দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।
শেরপুর হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফয়সাল বলেন, দুর্ঘটনায় ৮ থেকে ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য মহাসড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তবে পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে কাজ করছে।
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