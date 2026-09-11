আমবাগান লিজ নিয়ে বিরোধ: হামলায় আহত যুবকের ৭ দিন পর মৃত্যু

বগুড়া জেলা সদরে আমবাগান লিজ নেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের ফাঁকা গুলি ছুড়ে মহড়া দেওয়ার পর দেশীয় অস্ত্রের হামলায় গুরুতর আহত মোকছেদুল হাসান (৩৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। হামলার সাত দিন পর গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার বারোপুর মৌজায় ন্যাশনাল ফ্যান কোম্পানির মালিকানাধীন ৩২ বিঘার একটি আমবাগান লিজ নেওয়াকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের সূত্রপাত হয়।
শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে জয়পুরপাড়ায় একটি কার শোরুমের বিপরীতে অবস্থান করছিলেন মোকছেদুল। এ সময় ১০ থেকে ১৫ জনের একটি সশস্ত্র দল মোটরসাইকেল ও হাইস গাড়িতে করে সেখানে এসে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়েন। পরে সাধারণ মানুষ সরে গেলে মোকছেদুলকে রামদা ও চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে ঘাতকেরা পালিয়ে যায়।
হামলার পর ঘটনাস্থল থেকে ৭.৬৫ এমএম বোরের পিস্তলের দুটি খালি খোসা উদ্ধার করে পুলিশ ও র্যাব।
এ ঘটনায় নিহত মোকছেদুলের মা রেবেকা বেগম বাদী হয়ে গত ৬ সেপ্টেম্বর বগুড়া সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীকালে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) অভিযান চালিয়ে এজাহারভুক্ত দুই আসামি নাজমুল হুদা রাফিত (২১) ও মো. হাছান আকন্দকে (২৪) গ্রেপ্তার করে।
বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আহত ব্যক্তির মৃত্যুর পর পূর্বের মামলাটিকে এখন হত্যা মামলায় রূপান্তর করার আইনগত প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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