Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বগুড়া

বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা, টাকা-মোবাইল ফোন লুট

বগুড়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় টিনের চাল কেটে বাড়িতে ঢুকে এক বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় দুর্বৃত্তরা কয়েক লাখ টাকা ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উপজেলার তালোড়া বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম বিমলা পোদ্দার (৬৭)। তিনি ওই এলাকার হিমু পোদ্দার আগরওয়ালার বড় বোন।

মৃত ব্যক্তির ভাই বিমল পোদ্দার জানান, গভীর রাতে চার-পাঁচজন দুর্বৃত্ত টিনের চাল কেটে ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে থাকা দুই ভাই ও তিন বোনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে মারধর করে। পরে নগদ কয়েক লাখ টাকা ও তিনটি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা ঘরের আসবাবও তছনছ করে ফেলে। এ সময় বিমলা পোদ্দার বাধা দিলে তারা তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিবারের পাঁচ ভাইবোন একসঙ্গে থেকে চাল ও ভুসির ব্যবসা করতেন। তাঁদের বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। সবাই অবিবাহিত। এর মধ্যে দুই ভাই-বোন প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ। তাঁরা সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছেন না। তবে টাকা ও মোবাইল ফোন লুট হয়েছে এবং এক নারীকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তিনি আরও জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। ঘটনাটি অধিক গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

বিষয়:

বগুড়ামোবাইল ফোনহত্যাটাকাশ্বাসরোধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিছানাভর্তি টাকা, বিলাসবহুল গাড়ি ও সোনাদানা মিলল পুলিশ কর্মকর্তার ঘরে

রাকসুর ৮ কেন্দ্রের ফল: ভিপি পদে প্রায় চার গুণ ভোটে এগিয়ে শিবিরের জাহিদ

রাকসুর ৯ কেন্দ্রের ফল: লড়াই জমাতে পারছেন না এষা

রাকসুর ১০ কেন্দ্রের ফল: ছাত্রদলের জিএস প্রার্থীর ভরাডুবি

মেয়েদের সব হলেই সর্বোচ্চ ভোট জাহিদ, আম্মার, সালমানের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

আত্রাইয়ে ধান ব্যবসায়ীর সাড়ে ৭ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

আত্রাইয়ে ধান ব্যবসায়ীর সাড়ে ৭ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের এই বিজয় উৎসর্গ করতে চাই: রাকসু নবনির্বাচিত জিএস

ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের এই বিজয় উৎসর্গ করতে চাই: রাকসু নবনির্বাচিত জিএস

১২ শিক্ষকের এক শিক্ষার্থী, তবু ফেল

১২ শিক্ষকের এক শিক্ষার্থী, তবু ফেল

বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা, টাকা-মোবাইল ফোন লুট

বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা, টাকা-মোবাইল ফোন লুট