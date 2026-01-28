‘চোরের’ স্ত্রীর মামলায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রামবাসী

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার সাতবাড়িয়া গ্রামে চুরির ঘটনায় সিরাজ (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটকের পর বিপাকে পড়েছেন এলাকাবাসী। আটক করায় এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন চুরিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী। মামলা থেকে বাঁচতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চুরির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় ওই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে গ্রামের লোকজন রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন। গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত ২টার দিকে ওই গ্রামের একটি ঘরে চুরি করতে গেলে পাহারা দেওয়া ব্যক্তিরা সিরাজকে ধরে ফেলেন। তিনি স্থানীয়ভাবে চোর সিরাজ ওরফে সিরাজ বাহিনীর লিডার হিসেবে পরিচিত।
ওই দিন ধরা পড়ার পর সিরাজকে গাছে বেঁধে পিটুনি দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে ‘আর চুরি করবেন না’ মর্মে মুচলেকা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছেড়ে দেওয়ার পরে সিরাজের স্ত্রী বিবি মরিয়ম (৩২) বাদী হয়ে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা করেন। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।
এ ঘটনায় আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সাতবাড়িয়ার রাস্তার মোড়ে মানববন্ধন করেন গ্রামের অর্ধশতাধিক নারী-পুরুষ। মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা বলেন, ‘সিরাজ এলাকার চিহ্নিত চোর। সে একাধিকবার চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ওই সময় আর চুরি করবে না—এই মর্মে স্থানীয়দের কাছে স্ট্যাম্পে মুচলেকা দিয়েছে তিন থেকে চারবার, কিন্তু ফায়দা হয়নি, বরং ওর চুরি ধরলে উল্টো হুমকি দেয় মামলা দেওয়ার। আমরা রাতে ঘুমাতে পারি না আর এখন গ্রেপ্তারের ভয়ে বাড়িতে থাকতে পারছি না। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাই, আমাদের এই চোরের হাত থেকে রক্ষা করেন।’
বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
