ভোলায় চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলার তজুমদ্দিনে মো. সেলিম (৪০) নামের এক যুবককে চুরি করার অপরাধে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে ভোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সেলিম উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ঘোষের হাওলা গ্রামের বাসিন্দা মো. মমতাজ মাঝির ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, চুরির অভিযোগে সেলিম কয়েক মাস আগেও জেল খেটেছেন। গত শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মোজাম্মেল হক হাওলাদার বাড়ির আনোয়ার হোসেনের ঘরে চুরি করতে যায় সেলিম। বাড়ির লোকজনের ডাক-চিৎকারে আশপাশের স্থানীয়রা ছুটে এসে আনোয়ারের বাড়ির পেছনের ধানখেত থেকে সেলিমকে আটক করেন। এরপর উত্তেজিত জনতা তাঁকে মারধর করেন। এতে সেলিম গুরুতর আহত হন।
খবর পেয়ে রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে স্থানীয় দফাদার ঘটনাস্থলে যান এবং তজুমদ্দিন থানায় বিষয়টি জানান। পরে সেলিমের পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে তজুমদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে ভোলা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যার দিকে তারঁ মৃত্যু হয়।
চাঁদপুর ইউনিয়নের দফাদার মো. ভুট্টু জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, সেলিম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং পালানোর সময় ধানখেতে স্থানীয়রা তাঁকে আটকে রেখে মারধর করেন। পরে তিনি আহত সেলিমকে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
তজুমদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহব্বত খান সোমবার বিকেলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশের ময়নাতদন্ত হয়েছে। এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। সেলিমের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা করা হবে। মামলা করা হলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ভোলার তজুমদ্দিনে মো. সেলিম (৪০) নামের এক যুবককে চুরি করার অপরাধে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে ভোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সেলিম উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ঘোষের হাওলা গ্রামের বাসিন্দা মো. মমতাজ মাঝির ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, চুরির অভিযোগে সেলিম কয়েক মাস আগেও জেল খেটেছেন। গত শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মোজাম্মেল হক হাওলাদার বাড়ির আনোয়ার হোসেনের ঘরে চুরি করতে যায় সেলিম। বাড়ির লোকজনের ডাক-চিৎকারে আশপাশের স্থানীয়রা ছুটে এসে আনোয়ারের বাড়ির পেছনের ধানখেত থেকে সেলিমকে আটক করেন। এরপর উত্তেজিত জনতা তাঁকে মারধর করেন। এতে সেলিম গুরুতর আহত হন।
খবর পেয়ে রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে স্থানীয় দফাদার ঘটনাস্থলে যান এবং তজুমদ্দিন থানায় বিষয়টি জানান। পরে সেলিমের পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে তজুমদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে ভোলা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যার দিকে তারঁ মৃত্যু হয়।
চাঁদপুর ইউনিয়নের দফাদার মো. ভুট্টু জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, সেলিম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং পালানোর সময় ধানখেতে স্থানীয়রা তাঁকে আটকে রেখে মারধর করেন। পরে তিনি আহত সেলিমকে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
তজুমদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহব্বত খান সোমবার বিকেলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশের ময়নাতদন্ত হয়েছে। এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। সেলিমের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা করা হবে। মামলা করা হলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ সোমবার চন্দ্রগঞ্জ বাজারের একটি ওয়ার্কশপ থেকে এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযানের খবর পেয়ে ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে যান।১৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সুমন খলিফা (৩৫) নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে ফতুল্লা থানার কাশীপুর মধ্য নরসিংপুর এলাকা থেকে সুমন খলিফার লাশ উদ্ধার করা হয়। সুমন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার আন্দারমানিক গ্রামের মন্টু খলিফার ছেলে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সোনিয়াকে নিয়ে৩৪ মিনিট আগে
সিলেটের কানাইঘাটে বিরোধের জেরে এক যুবককে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে দনা সীমান্তের রাতাছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে
রাজধানীর চকবাজারের রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাওয়ার কথা জানতে পারে ফায়ার সার্ভিস।১ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ সোমবার চন্দ্রগঞ্জ বাজারের একটি ওয়ার্কশপ থেকে এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযানের খবর পেয়ে ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে গেছেন।
লক্ষ্মীপুর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাদাত হোসেন টিটু এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারে বেগমগঞ্জের জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা নুরউদ্দিন জিতু একটি দোকানঘর ভাড়া নিয়ে ওয়ার্কশপ দেন। আর ওই ওয়ার্কশপের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে দেশীয় এলজিসহ নানা ধরনের অস্ত্র তৈরি করা হতো।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ আজ দুপুরে ওয়ার্কশপে অভিযান চালায়। পুলিশ আসার খবর পেয়ে দোকান থেকে পালিয়ে যান নুরউদ্দিন। পরে পুলিশ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে অভিযান চালিয়ে একটি পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে ওসি মো. শাহাদাত হোসেন টিটু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নুরউদ্দিন ওয়ার্কশপের আড়ালে অস্ত্র বানিয়ে বিক্রি করতেন। ওয়ার্কশপে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্ত ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। পাশাপাশি অস্ত্র আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ সোমবার চন্দ্রগঞ্জ বাজারের একটি ওয়ার্কশপ থেকে এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযানের খবর পেয়ে ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে গেছেন।
লক্ষ্মীপুর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাদাত হোসেন টিটু এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারে বেগমগঞ্জের জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা নুরউদ্দিন জিতু একটি দোকানঘর ভাড়া নিয়ে ওয়ার্কশপ দেন। আর ওই ওয়ার্কশপের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে দেশীয় এলজিসহ নানা ধরনের অস্ত্র তৈরি করা হতো।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ আজ দুপুরে ওয়ার্কশপে অভিযান চালায়। পুলিশ আসার খবর পেয়ে দোকান থেকে পালিয়ে যান নুরউদ্দিন। পরে পুলিশ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে অভিযান চালিয়ে একটি পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে ওসি মো. শাহাদাত হোসেন টিটু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নুরউদ্দিন ওয়ার্কশপের আড়ালে অস্ত্র বানিয়ে বিক্রি করতেন। ওয়ার্কশপে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্ত ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। পাশাপাশি অস্ত্র আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
ভোলার তজুমদ্দিনে মো. সেলিম (৪০) নামের এক যুবককে চুরি করার অপরাধে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে ভোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সেলিম উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ঘোষের হাওলা গ্রামের বাসিন্দা মো. মমতাজ মাঝির ছেলে।২ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সুমন খলিফা (৩৫) নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে ফতুল্লা থানার কাশীপুর মধ্য নরসিংপুর এলাকা থেকে সুমন খলিফার লাশ উদ্ধার করা হয়। সুমন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার আন্দারমানিক গ্রামের মন্টু খলিফার ছেলে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সোনিয়াকে নিয়ে৩৪ মিনিট আগে
সিলেটের কানাইঘাটে বিরোধের জেরে এক যুবককে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে দনা সীমান্তের রাতাছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে
রাজধানীর চকবাজারের রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাওয়ার কথা জানতে পারে ফায়ার সার্ভিস।১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সুমন খলিফা (৩৫) নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে ফতুল্লা থানার কাশীপুর মধ্য নরসিংপুর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, সুমন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার আন্দারমানিক গ্রামের মন্টু খলিফার ছেলে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সোনিয়াকে নিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। সুমনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
সুমনের স্ত্রী সোনিয়ার বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, সোনিয়া বিভিন্ন ক্লাবে গান পরিবেশন করেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে সুমন তাঁকে নিয়ে পঞ্চবটি এলাকার সোহেল সরকারের গানের ক্লাবে যান। সেখানে সোনিয়াসহ অন্য শিল্পীরা সারা রাত অবস্থান করেন এবং গান পরিবেশন করেন। সকালে বাসায় ফেরার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে সোনিয়া তাঁর গানের দলের সঙ্গে বাসার উদ্দেশে রওনা হন।
এদিকে বাসায় ফেরার পথে সোনিয়া ও তাঁর দল ফতুল্লার ইসদাইর এলাকার অক্টো অফিস মোড়ে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। এ বিষয়ে অভিযোগ দিতে ফতুল্লা থানায় যান তিনি। এ সময় জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বর থেকে পুলিশ জানতে পারে, মধ্য নরসিংপুর এলাকায় একটি রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। পরে পুলিশের মাধ্যমে মরদেহের ছবি দেখে সোনিয়া তাঁর স্বামী সুমন খলিফাকে শনাক্ত করেন।
ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সুমনের মাথার পেছনে, পিঠে ও কোমরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সুমন খলিফা (৩৫) নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে ফতুল্লা থানার কাশীপুর মধ্য নরসিংপুর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, সুমন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার আন্দারমানিক গ্রামের মন্টু খলিফার ছেলে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সোনিয়াকে নিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। সুমনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
সুমনের স্ত্রী সোনিয়ার বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, সোনিয়া বিভিন্ন ক্লাবে গান পরিবেশন করেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে সুমন তাঁকে নিয়ে পঞ্চবটি এলাকার সোহেল সরকারের গানের ক্লাবে যান। সেখানে সোনিয়াসহ অন্য শিল্পীরা সারা রাত অবস্থান করেন এবং গান পরিবেশন করেন। সকালে বাসায় ফেরার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে সোনিয়া তাঁর গানের দলের সঙ্গে বাসার উদ্দেশে রওনা হন।
এদিকে বাসায় ফেরার পথে সোনিয়া ও তাঁর দল ফতুল্লার ইসদাইর এলাকার অক্টো অফিস মোড়ে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। এ বিষয়ে অভিযোগ দিতে ফতুল্লা থানায় যান তিনি। এ সময় জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বর থেকে পুলিশ জানতে পারে, মধ্য নরসিংপুর এলাকায় একটি রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। পরে পুলিশের মাধ্যমে মরদেহের ছবি দেখে সোনিয়া তাঁর স্বামী সুমন খলিফাকে শনাক্ত করেন।
ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সুমনের মাথার পেছনে, পিঠে ও কোমরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।
ভোলার তজুমদ্দিনে মো. সেলিম (৪০) নামের এক যুবককে চুরি করার অপরাধে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে ভোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সেলিম উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ঘোষের হাওলা গ্রামের বাসিন্দা মো. মমতাজ মাঝির ছেলে।২ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ সোমবার চন্দ্রগঞ্জ বাজারের একটি ওয়ার্কশপ থেকে এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযানের খবর পেয়ে ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে যান।১৬ মিনিট আগে
সিলেটের কানাইঘাটে বিরোধের জেরে এক যুবককে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে দনা সীমান্তের রাতাছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে
রাজধানীর চকবাজারের রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাওয়ার কথা জানতে পারে ফায়ার সার্ভিস।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট
সিলেটের কানাইঘাটে বিরোধের জেরে এক যুবককে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে দনা সীমান্তের রাতাছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সাইফুল ইসলাম (২০) দনা রাতাছড়া গ্রামের ছলু মিয়ার ছেলে।
পুলিশ জানিয়েছে, সাইফুলের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে সাইফুলের আত্মীয়স্বজন ও আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কানাইঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। রাত সাড়ে ৯টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল জানান, ‘পূর্ব বিরোধের জেরে রাস্তা থেকে সাইফুলকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। কারা কী জন্য তাঁকে হত্যা করেছে, সে বিষয়টি জানার পাশাপাশি জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।
সিলেটের সহকারী পুলিশ সুপার (কানাইঘাট সার্কেল) সালমান নুর আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, তাঁরা গরু চোরাচালান করতেন। টাকাপয়সার লেনদেন নিয়ে বিরোধ ছিল। এ জন্য ধরে নিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। সুরতহাল রিপোর্ট ও ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দাফন শেষে রাতেই তারা এজাহার করবে। আমরা আসামিদের ধরতে পুলিশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।’
সিলেটের কানাইঘাটে বিরোধের জেরে এক যুবককে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে দনা সীমান্তের রাতাছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সাইফুল ইসলাম (২০) দনা রাতাছড়া গ্রামের ছলু মিয়ার ছেলে।
পুলিশ জানিয়েছে, সাইফুলের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে সাইফুলের আত্মীয়স্বজন ও আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কানাইঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। রাত সাড়ে ৯টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল জানান, ‘পূর্ব বিরোধের জেরে রাস্তা থেকে সাইফুলকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। কারা কী জন্য তাঁকে হত্যা করেছে, সে বিষয়টি জানার পাশাপাশি জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।
সিলেটের সহকারী পুলিশ সুপার (কানাইঘাট সার্কেল) সালমান নুর আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, তাঁরা গরু চোরাচালান করতেন। টাকাপয়সার লেনদেন নিয়ে বিরোধ ছিল। এ জন্য ধরে নিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। সুরতহাল রিপোর্ট ও ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দাফন শেষে রাতেই তারা এজাহার করবে। আমরা আসামিদের ধরতে পুলিশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।’
ভোলার তজুমদ্দিনে মো. সেলিম (৪০) নামের এক যুবককে চুরি করার অপরাধে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে ভোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সেলিম উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ঘোষের হাওলা গ্রামের বাসিন্দা মো. মমতাজ মাঝির ছেলে।২ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ সোমবার চন্দ্রগঞ্জ বাজারের একটি ওয়ার্কশপ থেকে এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযানের খবর পেয়ে ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে যান।১৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সুমন খলিফা (৩৫) নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে ফতুল্লা থানার কাশীপুর মধ্য নরসিংপুর এলাকা থেকে সুমন খলিফার লাশ উদ্ধার করা হয়। সুমন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার আন্দারমানিক গ্রামের মন্টু খলিফার ছেলে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সোনিয়াকে নিয়ে৩৪ মিনিট আগে
রাজধানীর চকবাজারের রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাওয়ার কথা জানতে পারে ফায়ার সার্ভিস।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর চকবাজারের রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস সদস দপ্তর সূত্র জানায়, একটি ৩ তলা আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করেছে। আরও পাঁচটি ইউনিট পথে রয়েছে।
এদিকে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।
রাজধানীর চকবাজারের রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস সদস দপ্তর সূত্র জানায়, একটি ৩ তলা আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করেছে। আরও পাঁচটি ইউনিট পথে রয়েছে।
এদিকে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।
ভোলার তজুমদ্দিনে মো. সেলিম (৪০) নামের এক যুবককে চুরি করার অপরাধে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে ভোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সেলিম উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ঘোষের হাওলা গ্রামের বাসিন্দা মো. মমতাজ মাঝির ছেলে।২ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ সোমবার চন্দ্রগঞ্জ বাজারের একটি ওয়ার্কশপ থেকে এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযানের খবর পেয়ে ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে যান।১৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সুমন খলিফা (৩৫) নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে ফতুল্লা থানার কাশীপুর মধ্য নরসিংপুর এলাকা থেকে সুমন খলিফার লাশ উদ্ধার করা হয়। সুমন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার আন্দারমানিক গ্রামের মন্টু খলিফার ছেলে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সোনিয়াকে নিয়ে৩৪ মিনিট আগে
সিলেটের কানাইঘাটে বিরোধের জেরে এক যুবককে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে দনা সীমান্তের রাতাছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে