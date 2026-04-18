Ajker Patrika
ভোলা

ভোলায় বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি মোস্তফা কামালের ৫৫তম শাহাদাতবার্ষিকী পালিত

ভোলা প্রতিনিধি
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি মোস্তফা কামাল। ছবি: সংগৃহীত

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামালের ৫৫তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। জাতির এই বীর সন্তানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে ও তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় আজ শনিবার (১৮ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ভোলা প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় সামাজিক সংগঠন ব-দ্বীপ ফোরাম এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

ব-দ্বীপ ফোরামের প্রধান সমন্বয়কারী মীর মোশারেফ হোসেন অমির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন ভোলা সদর সার্কেলের এএসপি মো. ইব্রাহিম, জেলা বিএনপির নেতা মো. হারুন অর রশিদ ট্রুম্যান প্রমুখ।

১৯৭১ সালের এই দিনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় দরুইন গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হন তিনি। সেদিন একাই লড়াই করে তিনি বাঁচিয়েছিলেন সহযোদ্ধাদের।

