Ajker Patrika
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ভোলা

শিক্ষক-ছাত্রীর অনৈতিক সম্পর্ক: সেই কলেজশিক্ষক ওএসডি

ভোলা প্রতিনিধি
শিক্ষক-ছাত্রীর অনৈতিক সম্পর্ক: সেই কলেজশিক্ষক ওএসডি
ছবি: সংগৃহীত

ভোলা সরকারি কলেজের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক শুভ্রদেব সূত্রধরের সঙ্গে একই বিভাগের এক ছাত্রীর অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগে ওই শিক্ষককে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করা হয়েছে।

আজ বুধবার শুভ্রদেবকে ওএসডি করে নাটোরের আব্দুলপুর সরকারি কলেজে সংযুক্ত করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সরকারি কলেজ-১ শাখার উপসচিব ড. জান্নাতুল ফেরদৌস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শিক্ষক-ছাত্রীর অনৈতিক সম্পর্ক, অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে তদন্ত কমিটিশিক্ষক-ছাত্রীর অনৈতিক সম্পর্ক, অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে তদন্ত কমিটি

ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের এ কর্মকর্তাকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তার নামের পাশে বর্ণিত পদ ও কর্মস্থলে বদলি করা হলো।

এ ছাড়া অভিযুক্ত শিক্ষক ভোলা সরকারি কলেজের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক শুভ্রদেব সূত্রধর আগামী ২৩/০৮/২০২৬ তারিখের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল হতে অবমুক্ত হবেন। অন্যথায় একই তারিখ অপরাহ্ণে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত মর্মে গণ্য হবেন।

ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগে ভোলা সরকারি কলেজের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক শুভ্রদেব সূত্রধরকে ওএসডির বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ভোলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ইসরাফীল।

এ বিষয় নিয়ে ১৭ আগস্ট আজকের পত্রিকার অনলাইনে ‘শিক্ষক-ছাত্রীর অনৈতিক সম্পর্ক, অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে তদন্ত কমিটি’ শিরোনামের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

বিষয়:

ভোলাশিক্ষকমাউশিঅভিযোগবরিশাল বিভাগজেলার খবরছাত্রী
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