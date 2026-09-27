Ajker Patrika
En
ভোলা

ভোলায় ৪ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক

ভোলা প্রতিনিধি 
ভোলায় ৪ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক
চার কেজি গাঁজাসহ আটক মো. রাকিব। ছবি: সংগৃহীত

ভোলায় অভিযান চালিয়ে চার কেজি গাঁজাসহ এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আজ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোলা পৌরসভার যুগিরঘোল এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক যুবকের নাম মো. রাকিব (২৬)। তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার নওয়াপাড়া এলাকার আ. রশিদের ছেলে।

ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ভোলা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের যুগিরঘোল মোড় এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ওই এলাকার মেসার্স আলম মেডিকেল হলের সামনে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে চার কেজি গাঁজাসহ মো. রাকিবকে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে ভোলা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এমদাদুল হক বলেন, ‘আটক যুবকের বিরুদ্ধে ভোলা সদর মডেল থানায় মামলা করা হয়েছে। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।’

বিষয়:

ভোলাআটকআদালতকারাগারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত