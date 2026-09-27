ভোলায় ৪ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক

ভোলায় অভিযান চালিয়ে চার কেজি গাঁজাসহ এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আজ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোলা পৌরসভার যুগিরঘোল এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক যুবকের নাম মো. রাকিব (২৬)। তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার নওয়াপাড়া এলাকার আ. রশিদের ছেলে।
ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ভোলা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের যুগিরঘোল মোড় এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ওই এলাকার মেসার্স আলম মেডিকেল হলের সামনে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে চার কেজি গাঁজাসহ মো. রাকিবকে আটক করা হয়।
এ বিষয়ে ভোলা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এমদাদুল হক বলেন, ‘আটক যুবকের বিরুদ্ধে ভোলা সদর মডেল থানায় মামলা করা হয়েছে। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।’
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