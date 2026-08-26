মনপুরায় পুকুরের ডুবে শিশুর মৃত্যু

ভোলার মনপুরায় বাড়ির পাশের পুকুরের পানিতে ডুবে ফারজানা আক্তার নামে (১৮ মাস) এক শিশু মারা গেছে। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ফারজানা আক্তার ওই এলাকার দিনমজুর হান্নানের মেয়ে। মনপুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্বজনরা জানান, পরিবারের সদস্যদের অগোচরে বাড়ির পাশের পুকুরের পানিতে পড়ে যায় শিশুটি। পরে পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে দেখতে পেয়ে দ্রুত উদ্ধার করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিশুটিকে মনপুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদ শিশুটিকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।
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