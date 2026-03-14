বরিশালে হাতাহাতিতে বৃদ্ধের মৃত্যু, আটক ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
প্রতীকী ছবি

বরিশাল নগরীতে বাগ্‌বিতণ্ডার জের ধরে হাতাহাতিতে আব্দুল বারেক হাজি (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকেলে নগরীর পোর্ট রোডের পেঁয়াজপট্টি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই নারী ও দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

নিহত আব্দুল বারেক হাজি বাকেরগঞ্জ উপজেলার কাজলাকাঠি দাঁড়িয়াল এলাকার মৃত সেকান্দার আলীর ছেলে। পুলিশ দাবি করেছে, তর্কাতর্কির একপর্যায়ে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

আটককৃতরা হচ্ছে মো. শুভ, কাওছার হোসেন, সুইটি বেগম ও মাকসুদা বেগম। শুভ, কাওছার এবং সুইটি ওই এলাকার ভাড়াটে ইলিয়াছ হোসেনের সন্তান।

মাকসুদা ইলিয়াছের স্ত্রী। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ইলিয়াছ পলাতক রয়েছে। তারা সবাই পোর্ট রোড পেঁয়াজপট্টি এলাকার মুসলিম হাওলাদারের বাসার ভাড়াটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকেলে পানির মোটর বন্ধ করা নিয়ে দুই ভাড়াটে পরিবারের নারীদের মধ্যে প্রথমে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে বিষয়টি নিয়ে উভয় পরিবারের পুরুষ সদস্যরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করতে চাচ্ছে না। তর্কবিতর্কে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, নিহত বারেক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত রোগী।

পাঠকের আগ্রহ

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

নেতানিয়াহু কোথায়, ভিডিওতে এক হাতে ৬ আঙুল দেখে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য

নেতানিয়াহু কোথায়, ভিডিওতে এক হাতে ৬ আঙুল দেখে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য

‘বাইরে থেকে দরজা আটকে’ ঘরে আগুন, জানালা ভেঙে বেরোলেন দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

‘বাইরে থেকে দরজা আটকে’ ঘরে আগুন, জানালা ভেঙে বেরোলেন দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

এবার ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লেন কিম জং-উন

এবার ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লেন কিম জং-উন

সম্পর্কিত

বাগেরহাটে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

বাগেরহাটে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

বিশ্ববাজারে জ্বালানির মূল্য বাড়লেও দেশে প্রভাব পড়বে না: বাণিজ্যমন্ত্রী

বিশ্ববাজারে জ্বালানির মূল্য বাড়লেও দেশে প্রভাব পড়বে না: বাণিজ্যমন্ত্রী

ভারতে ২ বছর জেল খেটে ফিরলেন ৭ বাংলাদেশি

ভারতে ২ বছর জেল খেটে ফিরলেন ৭ বাংলাদেশি