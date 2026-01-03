Ajker Patrika

বরিশালে গভীর রাতে ট্রাকচাপায় ২ যুবক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
প্রতীকী ছবি

বরিশাল নগরীতে বেপরোয়া গতির ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) গভীর রাতে নগরীর রূপাতলী উকিলবাড়ির সামনে বরিশাল-ঝালকাঠি মহাসড়কে এই ঘটনা ঘটে। বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন উল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নগরীর রূপাতলীর বাসিন্দা জুয়েল (২৮) এবং রুইয়ার পোল এলাকার রাসেল (২৫)। তাঁরা দুজনেই এসিআই অ্যানিমেল হেলথের স্টোরে হেলপার পদে কর্মরত ছিলেন।

কোতোয়ালি পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে অফিস শেষ করে জুয়েল এবং রাসেল নাশতা করতে মোটরসাইকেলযোগে রূপাতলী বাস টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে ঝালকাঠিগামী মালবোঝাই (কুষ্টিয়া-ট ১১-২৫৪৫) ট্রাক বেপরোয়া গতিতে এসে মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাসেল প্রাণ হারান। গুরুতর আহত জুয়েলকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে নেওয়ার পর চিকিৎসক বলেন, মেডিকেলে পৌঁছানোর আগেই জুয়েল মারা গেছেন।

এর আগে দুর্ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ট্রাকটি রাস্তার ওপর রেখে পালিয়ে গেছেন চালক ও হেলপার। পুলিশ তাঁদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন কোতয়ালি মডেল থানার ওসি মামুন উল ইসলাম।

ট্রাক চাপাবরিশাল জেলানিহতসড়ক দুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবরমহাসড়ক
