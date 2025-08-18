বিএনপির চাঁদাবাজি নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, যুবকের বাবাকে কুপিয়ে জখম

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী সদরে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধ নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া এক যুবকের বাবার ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।
আহত আবদুল হাকিম (৬৮) বড় বিঘাই ইউনিয়নের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পরিবারের দাবি, ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের নেতৃত্বে এ হামলা হয়েছে। এতে ইন্ধন দিয়েছেন সদর থানা বিএনপির সহসভাপতি নূরুল ইসলাম হাওলাদার।
আহত হাকিমের ছেলে আল আমিন হাওলাদার জানান, তিনি এলাকায় চাঁদাবাজি, দখলদারিসহ বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। এ ঘটনার জেরে গতকাল রোববার সকাল ১০টার দিকে কেওয়াবুনিয়া স্লুইসগেট এলাকায় তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাবার ওপর হামলা চালানো হয়।
আল আমিন বলেন, ‘তারা প্রথমে আমার বাবাকে বেধড়ক মারধর করে, পরে হত্যার উদ্দেশ্যে ছুরি দিয়ে জখম করে। এর আগে আমাকে একাধিকবার মারধর ও জখম করেছে আনোয়ার হোসেন ও তার সহযোগীরা। এমনকি আমাদের পরিবারকে নিয়মিত খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এখন ভয় ও আতঙ্কে আমি এলাকায় যাতায়াত করতে পারছি না। তাদের বিরুদ্ধে আগেও থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাতে তারা আরও বেপরোয়া হয়ে গেছে।’
জানতে চাইলে আনোয়ার বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা পরিকল্পনা করে আমাকে ফাঁসানোর জন্য এ কাজ করেছে।’
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহম্মেদ বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। তাদের সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছে। তবে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ এখনো দেয়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নিচ্ছি।’
পটুয়াখালী সদরে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধ নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া এক যুবকের বাবার ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।
আহত আবদুল হাকিম (৬৮) বড় বিঘাই ইউনিয়নের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পরিবারের দাবি, ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের নেতৃত্বে এ হামলা হয়েছে। এতে ইন্ধন দিয়েছেন সদর থানা বিএনপির সহসভাপতি নূরুল ইসলাম হাওলাদার।
আহত হাকিমের ছেলে আল আমিন হাওলাদার জানান, তিনি এলাকায় চাঁদাবাজি, দখলদারিসহ বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। এ ঘটনার জেরে গতকাল রোববার সকাল ১০টার দিকে কেওয়াবুনিয়া স্লুইসগেট এলাকায় তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাবার ওপর হামলা চালানো হয়।
আল আমিন বলেন, ‘তারা প্রথমে আমার বাবাকে বেধড়ক মারধর করে, পরে হত্যার উদ্দেশ্যে ছুরি দিয়ে জখম করে। এর আগে আমাকে একাধিকবার মারধর ও জখম করেছে আনোয়ার হোসেন ও তার সহযোগীরা। এমনকি আমাদের পরিবারকে নিয়মিত খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এখন ভয় ও আতঙ্কে আমি এলাকায় যাতায়াত করতে পারছি না। তাদের বিরুদ্ধে আগেও থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাতে তারা আরও বেপরোয়া হয়ে গেছে।’
জানতে চাইলে আনোয়ার বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা পরিকল্পনা করে আমাকে ফাঁসানোর জন্য এ কাজ করেছে।’
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহম্মেদ বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। তাদের সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছে। তবে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ এখনো দেয়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নিচ্ছি।’
খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৪৯৬ টাকা লুটের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত হোতা ইউনূস শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে চুরির দেড় লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ইউনূস উপজেলার নিকলাপুর গ্রামের ইনছান শেখের ছেলে। গতকাল রোববার২ মিনিট আগে
ফেনীর মহিপাল উপজেলার আলহাজ্ব কোব্বাদ আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।৪ মিনিট আগে
শিবগঞ্জে বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার পৌর এলাকার বড়চক দৌলতপুর মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
ভেজাল ওষুধ প্রদর্শন, বিপণন ও বিক্রয়ের অভিযোগে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা মজিদ স্মরণীর পাশে লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।২৪ মিনিট আগে