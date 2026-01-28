Ajker Patrika
বরিশাল

মুলাদীতে যৌথ অভিযানে অস্ত্র-বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার, নারীসহ গ্রেপ্তার ৮

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মুলাদীতে যৌথ অভিযানে অস্ত্র-বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার, নারীসহ গ্রেপ্তার ৮
মুলাদীতে যৌথ অভিযানে অস্ত্র-বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মুলাদীতে সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও হাতবোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত উপজেলার বালিয়াতলী ও মন্তাজপুর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় নারীসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ দুপুরে আরিফ মাহমুদ ডিগ্রি কলেজ মাঠে মুলাদী সেনাক্যাম্পের কমান্ডার মেজর তৌফিক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। মুলাদী ও হিজলা ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা এই অভিযান পরিচালনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে সেনাবাহিনী জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হিজলা সেনাক্যাম্প কমান্ডার মেজর জাহিদের নেতৃত্বে ৩০ জন এবং মুলাদী সেনাক্যাম্প কমান্ডার মেজর তৌফিকের নেতৃত্বে ৫৫ জন মোট ৮৫ জন সেনাসদস্য সফিপুরের বালিয়াতলী ও মন্তাজপুর এলাকায় অস্ত্র ও মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় একটি রিভলবার, বিপুল দেশীয় অস্ত্র এবং হাতবোমা তৈরির বিস্ফোরকদ্রব্য-সরঞ্জামসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বালিয়াতলী গ্রামের জোবায়ের তালুকদার (২৬), ইয়াকুব হাওলাদার (২৫), মন্তাজপুর গ্রামের রহমাতুল্লাহ (২৫), পশ্চিম বালিয়াতলী গ্রামের তোফাজ্জেল (২৫), উত্তর বালিয়াতলী গ্রামের নয়ন হাওলাদার (২৫), লাবন ব্যাপারী (২৮), মোরশেদা (৪৫) ও মিতু (২০)।

মুলাদী সেনাক্যাম্প কমান্ডার মেজর তৌফিক বলেন, অভিযানে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা ও থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে মাদক ও অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

গ্রেপ্তারবরিশাল বিভাগমুলাদীজেলার খবরসেনাবাহিনীযৌথ বাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

স্ত্রী-সন্তানের লাশের বিনিময়ে আমাকে জামিন দেওয়া হলো: সাদ্দাম

স্ত্রী-সন্তানের লাশের বিনিময়ে আমাকে জামিন দেওয়া হলো: সাদ্দাম

শেরপুরে নির্বাচনী সহিংসতায় জামায়াত নেতা নিহত

শেরপুরে নির্বাচনী সহিংসতায় জামায়াত নেতা নিহত

ইউএনওর বিরুদ্ধে ডিসির কাছে নালিশ

ইউএনওর বিরুদ্ধে ডিসির কাছে নালিশ

পক্ষপাতের অভিযোগ: পঞ্চগড়ে ডিসি কার্যালয়ের সামনে ১১ দলের বিক্ষোভ

পক্ষপাতের অভিযোগ: পঞ্চগড়ে ডিসি কার্যালয়ের সামনে ১১ দলের বিক্ষোভ