Ajker Patrika
বরিশাল

শ্রমিক ছাঁটাই ও বেতনবৈষম্যের প্রতিবাদে ওষুধ কারখানায় কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
শ্রমিক ছাঁটাই ও বেতনবৈষম্যের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেন ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালসের শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল নগরের ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কারখানায় ছাঁটাই ও বেতনবৈষম্যের প্রতিবাদে আজ শনিবার (২৮ মার্চ) দিনভর কর্মবিরতি পালন করেছেন শ্রমিকেরা। কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীদের দাবি, কোনো নিয়মনীতি না মেনে হঠাৎ শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে, যাঁদের চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁদের পুনর্বহাল, ২০২৫ সালের গেজেট অনুযায়ী বেতনকাঠামো কার্যকর এবং সব শ্রমিককে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র দিতে হবে।

ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের একজন স্বপন হাওলাদার বলেন, ‘তিন দশক এখানে কাজ করেছি। ঈদের ছুটি শেষে, হঠাৎ কোনো কারণ না দেখিয়ে আমাকে কাজে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন পরিবার নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় আছি।’

আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারী শ্রমিকদের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানটিতে চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই। সামান্য বিষয়েও শ্রমিকদের বের করে দেওয়া হয়। তাঁরা আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে বেতন বাড়ানো হয়নি এবং সময়মতো বেতনও পরিশোধ করা হয় না। কর্তৃপক্ষের আচরণ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা।

শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা বরিশাল জেলা বাসদের সমন্বয়ক মনীষা চক্রবর্তী বলেন, ‘এ কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে শ্রম আইন মানা হয় না। বহু বছর চাকরি করার পরও শ্রমিককে হঠাৎ বের করে দেওয়ার ঘটনাই এর প্রমাণ। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও অনিয়মের কারণে শ্রমিকেরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারনির্ধারিত মজুরিকাঠামো না মেনে শ্রমিকদের অস্বাভাবিক কম বেতন দেওয়া হচ্ছে।’

এ ব্যাপারে ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ফ্যাক্টরি ইনচার্জ মিজানুর রহমান বলেন, ‘কারখানার দুজন কর্মচারী ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় তাঁদের আমরা ৪-৫ দিনের ছুটিতে পাঠিয়ে দিই। সামান্য বিষয় নিয়েই বড় সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। তাদের বিষয়ে কথা বলার জন্য মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে বসবে। আমাদের কারখানা ছোট, আমরা চাইলেই বেতন বৃদ্ধি করতে পারি না। শ্রম আইন মেনেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।’

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

দেশের সব পেট্রলপাম্পে নিয়োগ হবে ট্যাগ অফিসার

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

সৌদিতে আটকা সাড়ে চার হাজার বাংলাদেশি ওমরাহযাত্রী

ফরিদপুরে বন্ধ থাকা দুই পাম্পে অভিযান চালিয়ে মিলল ৫৪ হাজার লিটার তেল

সরকারের সফলতায় দেশে তেলের দাম বাড়ছে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

ছোট ভাইয়ের হাঁসুয়ার কোপে বড় ভাই নিহত

আ.লীগ নেতাকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাওয়ায় শ্রমিক দল নেতাকে নোটিশ

ভৈরবে বাবাসহ মাদ্রাসাছাত্রী অপহরণের চেষ্টা, ২ ব্যক্তি আটক

