শ্রমিক ছাঁটাই ও বেতনবৈষম্যের প্রতিবাদে ওষুধ কারখানায় কর্মবিরতি

বরিশাল নগরের ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কারখানায় ছাঁটাই ও বেতনবৈষম্যের প্রতিবাদে আজ শনিবার (২৮ মার্চ) দিনভর কর্মবিরতি পালন করেছেন শ্রমিকেরা। কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
আন্দোলনকারীদের দাবি, কোনো নিয়মনীতি না মেনে হঠাৎ শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে, যাঁদের চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁদের পুনর্বহাল, ২০২৫ সালের গেজেট অনুযায়ী বেতনকাঠামো কার্যকর এবং সব শ্রমিককে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র দিতে হবে।
ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের একজন স্বপন হাওলাদার বলেন, ‘তিন দশক এখানে কাজ করেছি। ঈদের ছুটি শেষে, হঠাৎ কোনো কারণ না দেখিয়ে আমাকে কাজে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন পরিবার নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় আছি।’
আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারী শ্রমিকদের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানটিতে চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই। সামান্য বিষয়েও শ্রমিকদের বের করে দেওয়া হয়। তাঁরা আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে বেতন বাড়ানো হয়নি এবং সময়মতো বেতনও পরিশোধ করা হয় না। কর্তৃপক্ষের আচরণ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা।
শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা বরিশাল জেলা বাসদের সমন্বয়ক মনীষা চক্রবর্তী বলেন, ‘এ কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে শ্রম আইন মানা হয় না। বহু বছর চাকরি করার পরও শ্রমিককে হঠাৎ বের করে দেওয়ার ঘটনাই এর প্রমাণ। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও অনিয়মের কারণে শ্রমিকেরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারনির্ধারিত মজুরিকাঠামো না মেনে শ্রমিকদের অস্বাভাবিক কম বেতন দেওয়া হচ্ছে।’
এ ব্যাপারে ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ফ্যাক্টরি ইনচার্জ মিজানুর রহমান বলেন, ‘কারখানার দুজন কর্মচারী ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় তাঁদের আমরা ৪-৫ দিনের ছুটিতে পাঠিয়ে দিই। সামান্য বিষয় নিয়েই বড় সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। তাদের বিষয়ে কথা বলার জন্য মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে বসবে। আমাদের কারখানা ছোট, আমরা চাইলেই বেতন বৃদ্ধি করতে পারি না। শ্রম আইন মেনেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।’
