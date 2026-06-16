Ajker Patrika
বরিশাল

গাঁজাসহ যুবক আটক, কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
গাঁজাসহ যুবক আটক, কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

বরিশালের গৌরনদীতে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক বিকাশ চন্দ্র বালা (২৬) নামে এক যুবককে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেহেদী হাসান এ দণ্ডাদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত বিকাশ গৌরনদী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হরিসেনা গ্রামের বিপুল চন্দ্র বালার ছেলে।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গৌরনদী সার্কেলের উপ-পরিদর্শক ফাইজুল ইসলাম হৃদয় হাওলাদার জানান, বিকাশ মাদকের টাকার জন্য তার বাবা-মাকে শারীরিক নির্যাতন করতেন। আজ তার মাদক সেবনের তথ্য পেয়ে হরিসেনা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়।

পরে আটক বিকাশকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেহেদী হাসান।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে মাদকে আসক্ত বিকাশ মাদকের টাকা জোগাড় করতে না পারলেই বসতঘর ভাঙচুর করতেন এবং মা-বাবাকে মারধর করতেন। তাকে সুস্থ করার জন্য ৬ মাস রিহ্যাবে রাখা হয়েছিল। রিহ্যাব থেকে বের হওয়ার পর আবারও মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন তিনি।

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বিষয়:

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