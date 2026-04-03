Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির বিএনপিপন্থী পূর্ণ প্যানেলের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ০১
ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপির জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম পূর্ণ প্যানেলে জিতেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াতপন্থীদের সঙ্গে নামমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম একচেটিয়া জয় পায়।

এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জেলা পিপি অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন আবুল কালাম আজাদ ইমন।

বিজয়ী সভাপতি আবুল কালাম আজাদ পেয়েছেন ৪৩৩ ভোট এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী সালাউদ্দিন মাসুম পেয়েছেন ২৩৪ ভোট। বিজয়ী সাধারণ সম্পাদক ইমন পেয়েছেন ৪৯০ ভোট এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী মো. ফরিদ উদ্দিন পেয়েছেন ১৪৫ ভোট।

জানা গেছে, ৯৭৩ জন ভোটারের মধ্যে ৬৬৮ জন ভোট দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত ভোটাররা ভোট দিতে যাননি। সমিতির তফসিল অনুযায়ী গত ৬ মার্চ মনোনয়পত্র বিক্রি হয়। সেদিন সমিতির নির্বাচন কমিশন কার্যালয় ঘিরে রেখে আওয়ামী লীগবিরোধী স্লোগান দেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। আওয়ামী লীগ ও জামায়াতপন্থী আইনজীবীরা মনোনয়নপত্র কিনতে গেলে তাঁদের কমিশনকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। হট্টগোল হলে শেষ পর্যায়ে শুধু জামায়াত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়। তফসিল বাতিল চেয়ে আওয়ামীপন্থী সম্ভাব্য তিন প্রার্থী আদালতে মামলা করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে অ্যাডভোকেট মাহবুবুল আলম দুলাল বলেন, তিনি মামলা দায়েরকারী অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন দিলুর পক্ষে আদালতে আইনজীবী ছিলেন। কিন্ত বিগত আওয়ামী লীগ আমলে আইনজীবী সমিতি কুক্ষিগত করার জন্য গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনা হয়, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সমিতির বিষয়ে আদালতে যাওয়া যাবে না। যে কারণে নির্বাচন নিয়ে নিষেধাজ্ঞা চাইলে আদালত দিতে পারেননি। তিনি অভিযোগ করেন, শুধু আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপির অনেক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী প্রার্থী হতে চাইলে তাঁদের মনোনয়নপত্র কিনতে দেওয়া হয়নি।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

আমতলীতে বাসচাপায় এক ব্যক্তি নিহত

