গৌরনদীতে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৩

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদীতে বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার কসবা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন ঢাকার নিউমার্কেট এলাকার এলিফ্যান্ট রোডের বাসিন্দা আব্দুল ওয়াহিদের ছেলে মো. ইলিয়াস হোসেন (৫৬) এবং বরিশাল নগরের বাসিন্দা মাইক্রোবাসচালক মো. রিপন। আহত ব্যক্তিরা হলেন ঢাকার খিলক্ষেতের মো. মনিরুজ্জামান (৪১), মুরাদপুরের নুরুজ্জামান (৪০) ও বাগেরহাটের মোংলা এলাকার আব্দুল ওয়েজ (৩০)।
গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান বলেন, খুলনাগামী টেকেরহাট এক্সপ্রেস বাসের সঙ্গে বরিশালগামী একটি মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মাইক্রোবাসটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে চালকসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চালকসহ দুজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত ব্যক্তিদের বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম শেখ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত দুটি যান জব্দ করা হয়েছে। বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
বন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ভোরে সোনাপুর বাজারের একজন ব্যবসায়ী বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি শাপলাপাতা মাছ নিয়ে আসেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে মাঝখানে কাটা অবস্থায় মাছটি জব্দ করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
পুরান ঢাকার চকবাজার হোসেনি দালান এলাকার একটি বাসা থেকে নাহিদা আক্তার ববি (২৯) নামে এক তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নাহিদা আক্তার ঢাকা মেডিকেল বার্ন ইউনিটে কর্মরত ছিলেন।২ ঘণ্টা আগে
অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, ঋণের অর্থের প্রকৃত উৎস আড়াল করার উদ্দেশ্যে তা বিভিন্ন হিসাবে স্থানান্তর ও লেয়ারিং করা হয়। ভুয়া প্রতিষ্ঠান খুলে প্রাপ্ত ঋণের ওই অর্থ মোরসালিন ইসলাম সৌরদ্বীপের ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ধানমন্ডি শাখার হিসাবে জমা করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
শহরের কাঠপট্টি এলাকার মেসার্স মদিনা ফুড প্রোডাক্টস কারখানায় বুধবার বিকেলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই উৎপাদনের দায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০ হাজার টাকা জরিমানা করে, যা নগদ আদায় করা হয়। কারখানাটির মালিক মো. নান্না মিয়া বলেন, তাঁরা সাধ্যমতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করার চেষ্টা করেন।৩ ঘণ্টা আগে