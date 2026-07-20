নদীর পাড় ভেঙে তলিয়ে যাওয়া সেই শিশুর লাশ উদ্ধার

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে কালাবদর নদীর পাড় ভেঙে নিখোঁজ হওয়া পাঁচ বছর বয়সী শিশু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজের দুই দিন পর আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে কালাবদর নদীর বেলতলা এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে বরিশাল সদর নৌ পুলিশ।
মেহেন্দীগঞ্জের কালীগঞ্জ নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এনামুল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বেলতলা এলাকায় একটি শিশুর মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয় জেলেরা নৌপুলিশকে খবর দেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিচয় শনাক্তের পর নিশ্চিত হওয়া যায়, এটি গত শনিবার নদীতে নিখোঁজ হওয়া শিশু আব্দুল্লাহর মরদেহ। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রাথমিক সুরতহাল শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এর আগে, গত শনিবার (১৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ভাসানচর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাগরজা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কৃষক আজিজুল গাজী দুটি গরু গোসল করানোর জন্য কালাবদর নদীর তীরে নিয়ে যান। এ সময় তাঁর পাঁচ বছরের শিশুসন্তান আব্দুল্লাহ নদীর পাড়েই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ নদীভাঙনে পায়ের নিচের মাটি ধসে পড়ে শিশুটি নদীতে তলিয়ে যায়।
সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে আজিজুল গাজীও মাটিচাপায় পড়ে যান। স্থানীয়দের তাৎক্ষণিক চেষ্টায় তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তীব্র স্রোতে ভেসে যায় আব্দুল্লাহ। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলসহ স্থানীয়রা দীর্ঘ সময় উদ্ধার অভিযান চালিয়েও শিশুটির সন্ধান পাননি। অবশেষে নিখোঁজের দুই দিন পর নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হলো।
টানা বর্ষণ ও মেঘালয় থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের কয়েকটি নদীর পানি বেড়েছে। চেল্লাখালী ও ভোগাই নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। নালিতাবাড়ী-গাজীরখাম-শেরপুর সড়কের গোল্লারপাড় এলাকায় পানি ওঠায় কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতীর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।৭ মিনিট আগে
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