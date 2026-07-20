Ajker Patrika
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বরিশাল

নদীর পাড় ভেঙে তলিয়ে যাওয়া সেই শিশুর লাশ উদ্ধার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
নদীর পাড় ভেঙে তলিয়ে যাওয়া সেই শিশুর লাশ উদ্ধার
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে কালাবদর নদীর পাড় ভেঙে নিখোঁজ হওয়া পাঁচ বছর বয়সী শিশু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজের দুই দিন পর আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে কালাবদর নদীর বেলতলা এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে বরিশাল সদর নৌ পুলিশ।

মেহেন্দীগঞ্জের কালীগঞ্জ নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এনামুল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বেলতলা এলাকায় একটি শিশুর মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয় জেলেরা নৌপুলিশকে খবর দেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিচয় শনাক্তের পর নিশ্চিত হওয়া যায়, এটি গত শনিবার নদীতে নিখোঁজ হওয়া শিশু আব্দুল্লাহর মরদেহ। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রাথমিক সুরতহাল শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে, গত শনিবার (১৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ভাসানচর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাগরজা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কৃষক আজিজুল গাজী দুটি গরু গোসল করানোর জন্য কালাবদর নদীর তীরে নিয়ে যান। এ সময় তাঁর পাঁচ বছরের শিশুসন্তান আব্দুল্লাহ নদীর পাড়েই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ নদীভাঙনে পায়ের নিচের মাটি ধসে পড়ে শিশুটি নদীতে তলিয়ে যায়।

বাবার সঙ্গে ছিল ৫ বছরের আব্দুল্লাহ, পাড় ভেঙে তলিয়ে গেল খরস্রোতা নদীতেবাবার সঙ্গে ছিল ৫ বছরের আব্দুল্লাহ, পাড় ভেঙে তলিয়ে গেল খরস্রোতা নদীতে

সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে আজিজুল গাজীও মাটিচাপায় পড়ে যান। স্থানীয়দের তাৎক্ষণিক চেষ্টায় তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তীব্র স্রোতে ভেসে যায় আব্দুল্লাহ। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলসহ স্থানীয়রা দীর্ঘ সময় উদ্ধার অভিযান চালিয়েও শিশুটির সন্ধান পাননি। অবশেষে নিখোঁজের দুই দিন পর নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হলো।

বিষয়:

মেহেন্দীগঞ্জপুলিশবরিশাল বিভাগজেলার খবর
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