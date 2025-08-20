কুয়াকাটা সৈকতে আবারও ভেসে এসেছে মৃত ডলফিন

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
এক দিনের ব্যবধানে পটুয়াখালী কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে আবারও ভেসে এসেছে একটি মৃত ইরাবতী প্রজাতির ডলফিন। এটির দৈর্ঘ্য তিন ফুট এবং এর শরীরের বেশির ভাগ অংশে চামড়া উঠে গেছে।
আজ বুধবার বিকেলে কুয়াকাটা সৈকতের পূর্ব দিকে ট্যুরিজম পার্ক এলাকায় ডলফিনটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পর্যটক ও স্থানীয় মানুষ ভিড় জমান। ছুটে আসেন উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের (উপরা) সদস্যরা।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার একই প্রজাতির ৬ ফুট লম্বা একটি মৃত ডলফিন ভেসে আসে।
উপরার আহ্বায়ক কে এম বাচ্চু বলেন, আগের তুলনায় ডলফিন মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও নিয়মিত এ ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়টি উদ্বেগের।
বন বিভাগের মহিপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, মৃত ডলফিন যাতে দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে দ্রুত মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও কুয়াকাটা পৌর প্রশাসক ইয়াসীন সাদেক বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি।’
এক দিনের ব্যবধানে পটুয়াখালী কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে আবারও ভেসে এসেছে একটি মৃত ইরাবতী প্রজাতির ডলফিন। এটির দৈর্ঘ্য তিন ফুট এবং এর শরীরের বেশির ভাগ অংশে চামড়া উঠে গেছে।
আজ বুধবার বিকেলে কুয়াকাটা সৈকতের পূর্ব দিকে ট্যুরিজম পার্ক এলাকায় ডলফিনটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পর্যটক ও স্থানীয় মানুষ ভিড় জমান। ছুটে আসেন উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের (উপরা) সদস্যরা।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার একই প্রজাতির ৬ ফুট লম্বা একটি মৃত ডলফিন ভেসে আসে।
উপরার আহ্বায়ক কে এম বাচ্চু বলেন, আগের তুলনায় ডলফিন মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও নিয়মিত এ ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়টি উদ্বেগের।
বন বিভাগের মহিপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, মৃত ডলফিন যাতে দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে দ্রুত মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও কুয়াকাটা পৌর প্রশাসক ইয়াসীন সাদেক বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি।’
বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন বিভাগীয় কমিশনারসহ প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতালে ঝটিকা পরিদর্শন করেন বিভাগীয় কমিশনার মো. রায়হান কাওছার। এ সময় তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ড অপরিষ্কার দেখে এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পোশাক না পরায়১ সেকেন্ড আগে
আবদুল হালিম বলেন, জামায়াত সরকার গঠন করলে কাউকে বোরকা পরতে বাধ্য করা হবে না। তবে শালীনতার বিষয়ে কথা বলা হবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা হবে।৪ মিনিট আগে
বান্দরবানে রোয়াংছড়ি উপজেলায় চান্দের গাড়ি উল্টে হ্লায়ইনু মারমা (৪৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে শিশুসহ পাঁচজন আহত হন। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে মেরাইপাড়াসংলগ্ন পাহাড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার রায়কালী ইউনিয়নের বালুকাপাড়া গ্রামে ‘একঘরে’ করে রাখা এক দিনমজুর আব্দুল জলিল প্রামাণিককে মারধর করা হয়েছে। এতে তাঁর বাম হাত ভেঙে যায়। এ ঘটনায় তিনি থানায় মামলা করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়। তবে এজাহারে একঘরে করে রাখার বিষয়টি উল্লেখ নেই।১৪ মিনিট আগে