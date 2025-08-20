Ajker Patrika
কুয়াকাটা সৈকতে আবারও ভেসে এসেছে মৃত ডলফিন

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
কুয়াকাটা সৈকতে আবারও ভেসে এসেছে মৃত ডলফিন। ছবি: আজকের পত্রিকা
এক দিনের ব্যবধানে পটুয়াখালী কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে আবারও ভেসে এসেছে একটি মৃত ইরাবতী প্রজাতির ডলফিন। এটির দৈর্ঘ্য তিন ফুট এবং এর শরীরের বেশির ভাগ অংশে চামড়া উঠে গেছে।

আজ বুধবার বিকেলে কুয়াকাটা সৈকতের পূর্ব দিকে ট্যুরিজম পার্ক এলাকায় ডলফিনটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পর্যটক ও স্থানীয় মানুষ ভিড় জমান। ছুটে আসেন উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের (উপরা) সদস্যরা।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার একই প্রজাতির ৬ ফুট লম্বা একটি মৃত ডলফিন ভেসে আসে।

ছবি: আজকের পত্রিকা
উপরার আহ্বায়ক কে এম বাচ্চু বলেন, আগের তুলনায় ডলফিন মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও নিয়মিত এ ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়টি উদ্বেগের।

বন বিভাগের মহিপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, মৃত ডলফিন যাতে দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে দ্রুত মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও কুয়াকাটা পৌর প্রশাসক ইয়াসীন সাদেক বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি।’

সৈকতে ভেসে এল মৃত ইরাবতী ডলফিনসৈকতে ভেসে এল মৃত ইরাবতী ডলফিন

পটুয়াখালীবরিশাল বিভাগডলফিনসমুদ্র সৈকতজেলার খবরকুয়াকাটা
