গৌরনদীতে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ৯ নম্বর পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকায় আজ শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মঞ্জু বেপারী নামের এক ভ্যানচালককে (৫০) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত মঞ্জু ওই এলাকার রশিদ বেপারীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল দিবাগত রাতে ভ্যানচালক মঞ্জু এক যাত্রীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজ বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। রাত পৌনে ১১টার দিকে তিনি পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকার ইয়াসিন খানের বাড়ির সামনে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রাস্তায় তাঁর ভ্যানের ওপর শুইয়ে রাখে। পরে গোঙানির শব্দ শুনে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক টিপু সুলতান জানান, মঞ্জুর শরীরে কমপক্ষে ১০-১২টি কোপের চিহ্ন ছিল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসা শুরু করা হলেও তাঁর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
গৌরনদী মডেল থানার ওসি তারিক হাসান জানিয়েছেন, এ ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ৯ নম্বর পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকায় আজ শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মঞ্জু বেপারী নামের এক ভ্যানচালককে (৫০) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত মঞ্জু ওই এলাকার রশিদ বেপারীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল দিবাগত রাতে ভ্যানচালক মঞ্জু এক যাত্রীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজ বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। রাত পৌনে ১১টার দিকে তিনি পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকার ইয়াসিন খানের বাড়ির সামনে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রাস্তায় তাঁর ভ্যানের ওপর শুইয়ে রাখে। পরে গোঙানির শব্দ শুনে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক টিপু সুলতান জানান, মঞ্জুর শরীরে কমপক্ষে ১০-১২টি কোপের চিহ্ন ছিল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসা শুরু করা হলেও তাঁর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
গৌরনদী মডেল থানার ওসি তারিক হাসান জানিয়েছেন, এ ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) সাবেক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, তাঁর স্ত্রী শাহীন আক্তার এবং দুই মেয়ে আনিকা ফারিহা জামান ও মায়সা সামিহা জামানের নামে থাকা বিভিন্ন ব্যাংকের ৪১টি হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন২৭ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলেসহ চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও একজন নারী ও এক শিশু।৩৫ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আজ সকালে হোয়াইক্যং ইউনিয়নের লম্বাবিল সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এদিকে মিয়ানমারে সংঘর্ষের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা মিয়ানমারের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ৫২ সদস্য এবং এক বাংলাদেশিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।৪৩ মিনিট আগে
যশোরের বেনাপোল সীমান্তের রঘুনাথপুর থেকে দুটি পিস্তল ও ছয়টি গুলিসহ সাকিব হাসান (২২) নামে এক যুবককে আটক করেছেন র্যাব সদস্যরা। রোববার (১১ জানুয়ারি) সকাল ৭টার দিকে সাকিবের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে অবৈধ ভারতীয় অস্ত্রসহ আটক করা হয়। আটককৃত সাকিব হাসান বেনাপোল পোর্ট থানার রঘুনাথপুর গ্রামের আসলাম আলীর ছেলে।৪৪ মিনিট আগে