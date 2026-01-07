বরিশাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল নগরের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশিক্ষণকক্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বিকেলে নগরীর সিঅ্যান্ডবি রোডের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কটন স্পিনিং ভবনে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
বরিশাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ মো. আব্দুল কাদের ব্যাপারী জানান, কলেজের কটন স্পিনিং ভবনের একটি প্রশিক্ষণকক্ষ থেকে বিকট শব্দ শুনে কক্ষ খুললে দেখা যায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসকে জানালে তারা ঘটনাস্থলে এসে ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে তাৎক্ষণিক কিছু জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।
এ ব্যাপারে বরিশাল ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক ফারুক হোসেন জানান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কটন স্পিনিং ভবনের সুতা তৈরি করার প্রশিক্ষণকক্ষটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তুলা আর সুতা থাকায় প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পরে জানানো যাবে।
