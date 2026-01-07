Ajker Patrika

বরিশাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কটন স্পিনিং ভবনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কটন স্পিনিং ভবনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল নগরের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশিক্ষণকক্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বিকেলে নগরীর সিঅ্যান্ডবি রোডের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কটন স্পিনিং ভবনে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বরিশাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ মো. আব্দুল কাদের ব্যাপারী জানান, কলেজের কটন স্পিনিং ভবনের একটি প্রশিক্ষণকক্ষ থেকে বিকট শব্দ শুনে কক্ষ খুললে দেখা যায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসকে জানালে তারা ঘটনাস্থলে এসে ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে তাৎক্ষণিক কিছু জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে বরিশাল ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক ফারুক হোসেন জানান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কটন স্পিনিং ভবনের সুতা তৈরি করার প্রশিক্ষণকক্ষটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তুলা আর সুতা থাকায় প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পরে জানানো যাবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীটেক্সটাইলবরিশাল বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

বাংলাদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দিতে হবে ভিসা বন্ড, নতুন মার্কিন নিয়ম

উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান, যা থাকছে সফরসূচিতে

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

নিখোঁজ এনসিপি সদস্য ওয়াসিমের সন্ধান মিলল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

সম্পর্কিত

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার সঙ্গে গুলিবিদ্ধ মাসুদ ঢামেকে

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার সঙ্গে গুলিবিদ্ধ মাসুদ ঢামেকে

খুলনা নগরীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

খুলনা নগরীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, পুলিশের লাঠিপেটায় আহত ১২

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, পুলিশের লাঠিপেটায় আহত ১২