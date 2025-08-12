Ajker Patrika
স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে বরিশালে দুই স্থানে সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে আজ মঙ্গলবার দুপুরে বরিশাল নগরের অশ্বিনীকুমার টাউন হলের সামনের সড়ক অবরোধ করে স্কুলশিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে বরিশাল নগরের প্রাণকেন্দ্র সদর রোড আটকে বিক্ষোভ করেছে স্কুলশিক্ষার্থীরা। ৩০-৪০ জন শিক্ষার্থী আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে অশ্বিনীকুমার টাউন হলের সামনের সদর রোডে বসে পড়ে স্লোগান দিতে থাকে। এতে ব্যস্ততম এই সড়কের দুই পাশে যানবাহন আটকে দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

এদিকে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারসহ তিন দফা দাবিতে বরিশালের নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের সামনের মহাসড়ক আজও অবরোধ করেছেন ছাত্র-জনতা। তাঁরা গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

অশ্বিনীকুমার টাউন হলের সামনের সড়ক অবরোধকারী শিক্ষার্থীদের জানা, তাদের এক সহপাঠী শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালে অনশন করলেও কর্তৃপক্ষ সাড়া দিচ্ছে না।

দুপুরের দিকে সড়ক সদর রোডে একদল স্কুলশিক্ষার্থীকে জড়ো হতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা স্লোগান শুরু করে। স্লোগানে তারা শেবাচিম হাসপাতালসহ স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার দাবি করে। তারা নগরের মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, এ কে স্কুল এবং আরজু মনি সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থী।

তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আন্দোলনের কারণ জানতে চাইলে জানায়, বড় ভাইয়েরা বলতে পারবেন।

কথা হয় মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসাম খানের সঙ্গে। তিনি বলেন, তাঁর বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী দাইয়ান ইসলাম শেবাচিম হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের টনক নড়ছে না। এ জন্য তাঁরা সদর রোডে আন্দোলন করতে এসেছেন। সদর রোড অবরোধ করে ছাত্ররা আন্দোলন করলেও সেখানে কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে দেখা যায়নি।

অপর দিকে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারসহ তিন দফা দাবিতে নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের সামনের মহাসড়ক অবরোধ করায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিকল্প পথে বাস, ট্রাক যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যদিও তাতে প্রায় ১০ কিলোমিটার সড়ক ঘুরে যেতে হচ্ছে।

আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া মহিউদ্দিন রনি দুপুরে শেবাচিম হাসপাতালে গিয়ে অনশনরত দুই ছাত্রের পাশে দাঁড়ান। ছাত্রদের অংশগ্রহণে আন্দোলন আরও বেগবান হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর অনশনরত ওই দুই ছাত্রের খোঁজখবর নিয়েছেন। তিনি এর আগে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর কাজ সেবার মান বৃদ্ধি করা এবং রোগীকে চিকিৎসা দিয়ে সন্তুষ্ট করা।

শিক্ষার্থীযানজটঅবরোধবরিশাল বিভাগজেলার খবরস্বাস্থ্য
