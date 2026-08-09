Ajker Patrika
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বরিশাল

বরিশালে বিআরটিসি বাসের সঙ্গে থ্রি-হুইলারের সংঘর্ষ, যাত্রী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে বিআরটিসি বাসের সঙ্গে থ্রি-হুইলারের সংঘর্ষ, যাত্রী নিহত
প্রতীকী ছবি

বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের দপদপিয়া সেতুতে বিআরটিসি বাসের সঙ্গে থ্রি-হুইলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন।

আজ রোববার দুপুরে দপদপিয়া সেতুতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বরিশাল থেকে পটুয়াখালীর দিকে যাচ্ছিল বিআরটিসির একটি বাস। বিপরীত দিক থেকে বাকেরগঞ্জ থেকে বরিশালের দিকে আসছিল একটি থ্রি-হুইলার। দপদপিয়া সেতুর ওপর দুই যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনার পর থ্রি-হুইলারে থাকা ছয়জনকে উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত পাঁচজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বাসদুর্ঘটনাসংঘর্ষসড়ক দুর্ঘটনাবিআরটিসিবরিশাল বিভাগজেলার খবরকুয়াকাটা
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