বরিশালে আ.লীগের ১ মিনিটের মিছিল, পিটিয়ে ৪ জনকে পুলিশে সোপর্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী বরিশাল নগরীতে মশাল মিছিল করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিছিল বের করার এক মিনিটের মধ্যেই তাঁদের ধাওয়া করে চারজনকে মারধরের পর পুলিশে সোপর্দ করেন স্থানীয় লোকজন।
আজ রোববার রাত ৮টার দিকে নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালসংলগ্ন ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কে মিছিলটি বের করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী মহানগর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম জানান, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের কাছে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ফেরি কার্যালয়ের সামনে একদল আওয়ামী লীগ কর্মী স্লোগান দিয়ে মিছিল করেন। তাঁরা সংখ্যায় ১৫ থেকে ২০ জন ছিলেন। মিছিলটি বাস টার্মিনালের দিকে এক মিনিটের পথ অগ্রসর হলে ছাত্র-জনতা হামলা চালায়। মিছিলকারীরা পালানোর সময় চারজনকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন নগরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের চহঠা গ্রামের শাহদত হোসেন অপু তালুকদার, দক্ষিণ চহঠা গ্রামের মোহাম্মদ জাকির হোসেন, বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নের দড়িকর গ্রামের সজীব হাওলাদার (৩৭) ও বাইশারী ইউনিয়নের শিয়ালকাঠী গ্রামের মোহাম্মদ শাহিন শেখ (৪০)।
বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন সিকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, মিছিল থেকে চারজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
