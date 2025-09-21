Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বরিশালে আ.লীগের ১ মিনিটের মিছিল, পিটিয়ে ৪ জনকে পুলিশে সোপর্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ৩৬
বরিশাল নগর থেকে আজ রোববার রাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত
বরিশাল নগর থেকে আজ রোববার রাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী বরিশাল নগরীতে মশাল মিছিল করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিছিল বের করার এক মিনিটের মধ্যেই তাঁদের ধাওয়া করে চারজনকে মারধরের পর পুলিশে সোপর্দ করেন স্থানীয় লোকজন।

আজ রোববার রাত ৮টার দিকে নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালসংলগ্ন ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কে মিছিলটি বের করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী মহানগর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম জানান, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের কাছে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ফেরি কার্যালয়ের সামনে একদল আওয়ামী লীগ কর্মী স্লোগান দিয়ে মিছিল করেন। তাঁরা সংখ্যায় ১৫ থেকে ২০ জন ছিলেন। মিছিলটি বাস টার্মিনালের দিকে এক মিনিটের পথ অগ্রসর হলে ছাত্র-জনতা হামলা চালায়। মিছিলকারীরা পালানোর সময় চারজনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন নগরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের চহঠা গ্রামের শাহদত হোসেন অপু তালুকদার, দক্ষিণ চহঠা গ্রামের মোহাম্মদ জাকির হোসেন, বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নের দড়িকর গ্রামের সজীব হাওলাদার (৩৭) ও বাইশারী ইউনিয়নের শিয়ালকাঠী গ্রামের মোহাম্মদ শাহিন শেখ (৪০)।

বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন সিকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, মিছিল থেকে চারজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

আটকবরিশাল বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগমিছিল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর লাশ: হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন দাবি পুলিশের

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর লাশ: হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন দাবি পুলিশের

ফুলবাড়ীতে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত, স্বামী আটক

ফুলবাড়ীতে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত, স্বামী আটক

বরিশালে আ.লীগের ১ মিনিটের মিছিল, পিটিয়ে ৪ জনকে পুলিশে সোপর্দ

বরিশালে আ.লীগের ১ মিনিটের মিছিল, পিটিয়ে ৪ জনকে পুলিশে সোপর্দ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কৃষি ব্যাংকের ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কৃষি ব্যাংকের ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন