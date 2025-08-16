Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

পটুয়াখালীতে একই রাতে এটিএম বুথ ও দুই দোকানে ডাকাতি

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
আহত নিরাপত্তাকর্মী মুজিবুর। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহত নিরাপত্তাকর্মী মুজিবুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালী শহরের সদর রোডে শুক্রবার দিবাগত রাতে ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথ এবং আরও দুটি দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় এটিএম বুথের নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করেছে ডাকাতদল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত সাড়ে ৩টার দিকে আদালতপাড়াসংলগ্ন ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথে ঢুকে একদল ডাকাত নিরাপত্তাকর্মী মুজিবুরকে বেধড়ক মারপিট করে। পরে তাঁকে কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে বুথের ভেতরের একটি অন্ধকার কক্ষে ফেলে রাখা হয়। এ সময় বুথের টাকার মেশিন ভাঙচুর করে ও একটি ল্যাপটপ নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতদল। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় নিরাপত্তাকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এর কিছুক্ষণ পর রাত ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে সদর রোডের ফ্যাশন অপটিক্যাল নামের দোকানের তালা ভেঙে প্রায় ২ লাখ টাকা ও বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায় ডাকাতেরা। দোকানের মালিক জাকির হোসেন বলেন, ‘বৃহস্পতিবার আনা মালামাল নিয়ে গেছে চোরেরা। আমি পথে বসে গেলাম।’

পরে রাত সাড়ে ৪টার দিকে শিকদার স্টোরে একইভাবে তালা ভেঙে ঢুকে সিসি ক্যামেরার মনিটর, নগদ টাকা, রিচার্জ কার্ডসহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। দোকানের মালিক কামরুল ইসলাম বলেন, ‘ফজরের নামাজের সময় খবর পাই দোকান ভেঙে সব নিয়ে গেছে। ফাঁড়ির পাশেই এ ঘটনা, তাহলে আর নিরাপদ কোথায়?’

ফাস্টট্র্যাক বুথের চ্যানেল অফিসার রিংকু বলেন, ‘আমাদের নিরাপত্তাকর্মীকে মাথায় আঘাত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। বুথের মেশিন ভাঙচুর করা হয়েছে এবং ল্যাপটপ নিয়ে গেছে।’

এ ব্যাপারে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। খুব দ্রুতই জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’

বিষয়:

পটুয়াখালীডাকাতিবরিশাল বিভাগএটিএম বুথব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখামাত্র পুতিনকে গ্রেপ্তারের আহ্বান

সিঙ্গাপুরে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ৭ হাজার টাকা

যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবি

বরিশাল-৩ আসনে বিএনপির দুই হেভিওয়েট নেতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

সম্পর্কিত

দৌলতপুর সীমান্তে ১০ কোটি টাকার মাদক ও অস্ত্রসহ আটক ২

দৌলতপুর সীমান্তে ১০ কোটি টাকার মাদক ও অস্ত্রসহ আটক ২

মাগুরা শহরে প্রধান সড়কের পাশে বোমাসদৃশ বস্তু দেখে আতঙ্কিত মানুষ

মাগুরা শহরে প্রধান সড়কের পাশে বোমাসদৃশ বস্তু দেখে আতঙ্কিত মানুষ

রা‌তে নি‌খোঁজ, সকা‌লে বিল থেকে সাবেক সাব-রে‌জিস্ট্রারের মরদেহ উদ্ধার

রা‌তে নি‌খোঁজ, সকা‌লে বিল থেকে সাবেক সাব-রে‌জিস্ট্রারের মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালীতে একই রাতে এটিএম বুথ ও দুই দোকানে ডাকাতি

পটুয়াখালীতে একই রাতে এটিএম বুথ ও দুই দোকানে ডাকাতি