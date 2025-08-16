পটুয়াখালীতে একই রাতে এটিএম বুথ ও দুই দোকানে ডাকাতি

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী শহরের সদর রোডে শুক্রবার দিবাগত রাতে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথ এবং আরও দুটি দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় এটিএম বুথের নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করেছে ডাকাতদল।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত সাড়ে ৩টার দিকে আদালতপাড়াসংলগ্ন ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথে ঢুকে একদল ডাকাত নিরাপত্তাকর্মী মুজিবুরকে বেধড়ক মারপিট করে। পরে তাঁকে কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে বুথের ভেতরের একটি অন্ধকার কক্ষে ফেলে রাখা হয়। এ সময় বুথের টাকার মেশিন ভাঙচুর করে ও একটি ল্যাপটপ নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতদল। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় নিরাপত্তাকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এর কিছুক্ষণ পর রাত ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে সদর রোডের ফ্যাশন অপটিক্যাল নামের দোকানের তালা ভেঙে প্রায় ২ লাখ টাকা ও বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায় ডাকাতেরা। দোকানের মালিক জাকির হোসেন বলেন, ‘বৃহস্পতিবার আনা মালামাল নিয়ে গেছে চোরেরা। আমি পথে বসে গেলাম।’
পরে রাত সাড়ে ৪টার দিকে শিকদার স্টোরে একইভাবে তালা ভেঙে ঢুকে সিসি ক্যামেরার মনিটর, নগদ টাকা, রিচার্জ কার্ডসহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। দোকানের মালিক কামরুল ইসলাম বলেন, ‘ফজরের নামাজের সময় খবর পাই দোকান ভেঙে সব নিয়ে গেছে। ফাঁড়ির পাশেই এ ঘটনা, তাহলে আর নিরাপদ কোথায়?’
ফাস্টট্র্যাক বুথের চ্যানেল অফিসার রিংকু বলেন, ‘আমাদের নিরাপত্তাকর্মীকে মাথায় আঘাত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। বুথের মেশিন ভাঙচুর করা হয়েছে এবং ল্যাপটপ নিয়ে গেছে।’
এ ব্যাপারে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। খুব দ্রুতই জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’
পটুয়াখালী শহরের সদর রোডে শুক্রবার দিবাগত রাতে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথ এবং আরও দুটি দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় এটিএম বুথের নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করেছে ডাকাতদল।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত সাড়ে ৩টার দিকে আদালতপাড়াসংলগ্ন ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথে ঢুকে একদল ডাকাত নিরাপত্তাকর্মী মুজিবুরকে বেধড়ক মারপিট করে। পরে তাঁকে কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে বুথের ভেতরের একটি অন্ধকার কক্ষে ফেলে রাখা হয়। এ সময় বুথের টাকার মেশিন ভাঙচুর করে ও একটি ল্যাপটপ নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতদল। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় নিরাপত্তাকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এর কিছুক্ষণ পর রাত ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে সদর রোডের ফ্যাশন অপটিক্যাল নামের দোকানের তালা ভেঙে প্রায় ২ লাখ টাকা ও বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায় ডাকাতেরা। দোকানের মালিক জাকির হোসেন বলেন, ‘বৃহস্পতিবার আনা মালামাল নিয়ে গেছে চোরেরা। আমি পথে বসে গেলাম।’
পরে রাত সাড়ে ৪টার দিকে শিকদার স্টোরে একইভাবে তালা ভেঙে ঢুকে সিসি ক্যামেরার মনিটর, নগদ টাকা, রিচার্জ কার্ডসহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। দোকানের মালিক কামরুল ইসলাম বলেন, ‘ফজরের নামাজের সময় খবর পাই দোকান ভেঙে সব নিয়ে গেছে। ফাঁড়ির পাশেই এ ঘটনা, তাহলে আর নিরাপদ কোথায়?’
ফাস্টট্র্যাক বুথের চ্যানেল অফিসার রিংকু বলেন, ‘আমাদের নিরাপত্তাকর্মীকে মাথায় আঘাত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। বুথের মেশিন ভাঙচুর করা হয়েছে এবং ল্যাপটপ নিয়ে গেছে।’
এ ব্যাপারে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। খুব দ্রুতই জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকায় প্রায় ১০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, দুটি বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ দুজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)এর সদস্যরা। শনিবার ভোরে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে ৪৭ বিজিবি।৩ মিনিট আগে
পুলিশ জানায়, বস্তুগুলো বোমা বা ককটেল হবে কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল ঘটনাস্থলে এসে বস্তুগুলো নিরাপদভাবে সরাবে। মাগুরা সেনাবাহিনীর ক্যাম্প থেকে সেনারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর চলে যান, কিন্তু সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো মন্তব্য করেননি।১৮ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে সহিবুর রহমান স্বপন প্রধানী (৬৫) নামে অবসরপ্রাপ্ত এক সাব-রেজিস্ট্রারের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে নাগেশ্বরী পৌরসভা এলাকার হলিকেয়ার ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাগোয়া বিলের কচুরি পানার নিচ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
গত শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় যুবদল নেতা নাজমুল হাসান মিহির ও তার ভাই মাহিদুল কয়েকজন অনুসারী নিয়ে যুবলীগ নেতা শাকিলের বাড়ির কাছে এসে অবস্থান নেয়। একপর্যায়ে তারা শাকিলকে গালিগালাজ শুরু করলে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। ওই সময় উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।২ ঘণ্টা আগে