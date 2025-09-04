Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

তিন দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ শিক্ষার্থী গণ-অনশনে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
গণ-অনশনে শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা
গণ-অনশনে শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামো উন্নয়নসহ তিন দফা দাবিতে গণ-অনশনে বসেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের একটি অংশ।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-১-এর নিচে গণ-অনশনে বসেন সাতজন শিক্ষার্থী। এর আগে একই দাবিতে দুপুরে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

অনশনে বসা সাত শিক্ষার্থী হচ্ছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী শারমিলা জামান সেঁজুতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২২-২৩ সেশনের অমিয় মণ্ডল, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের তাজুল ইসলাম, রসায়ন বিভাগের ২০২২-২৩ সেশনের মো. আবুবকর সিদ্দিক, দর্শন বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের পিয়াল হাসান, লোকপ্রশাসন ২০২১-২২ সেশনের তামিম আহমেদ রিয়াজ ও আইন বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের শওকত ওসমান স্বাক্ষর।

অনশনরত আইন বিভাগের শিক্ষার্থী শওকত ওসমান স্বাক্ষর বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে তিন দফা দাবি নিয়ে নানা কর্মসূচি পালন করে এলেও ইউজিসি আমাদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ করেনি। তাই গণ-অনশনের মতো কঠিন কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি চলবে।’

অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের শিক্ষার্থী তাইজুল ইসলাম তাজ বলেন, ‘আমাদের সঙ্গে কারও কোনো যোগাযোগ না করা পর্যন্ত আমরণ অনশন চলবে।’

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ড. রাহাত হোসাইন ফয়সাল বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো যৌক্তিক। আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। জমি অধিগ্রহণের নানা ধাপ এগোচ্ছে।’ তিনি বলেন, আস্থার সংকটের কারণে অনশন পর্যন্ত পৌঁছেছেন শিক্ষার্থীরা।

বিষয়:

বরিশাল জেলাশিক্ষার্থীবরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়অনশনবরিশাল বিভাগবরিশাল সদরজেলার খবর
