গণভোটের মার্কা হচ্ছে টিক চিহ্ন: আলী রীয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ব‌রিশাল
আজ দুপুরে বরিশাল নগরীর বেলসপার্ক মাঠে বিভাগীয় ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলী রিয়াজ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ দুপুরে বরিশাল নগরীর বেলসপার্ক মাঠে বিভাগীয় ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলী রিয়াজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, অতীতে যেসব গণভোট হয়েছে, তাতে আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পরে সম্মতি চাওয়া হয়েছে। এবার আগে সম্মতি চাওয়া হচ্ছে, পরে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে—এটা হচ্ছে পার্থক্য। আগে আপনি, তারপর আপনার প্রতিনিধি; আপনাকে ছাড়া আপনার প্রতিনিধি নয়। আজ রোববার দুপুরে বরিশাল নগরীর বেলসপার্ক মাঠে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আলী রীয়াজ বলেন, ‘অনেকে বলে, গণভোটের মার্কা কী? উত্তর হচ্ছে, গণভোটের মার্কা হচ্ছে টিক চিহ্ন। ওইটাই গণভোটের মার্কা। যদি আপনি ‘‘হ্যাঁ’’ বলতে চান, তাহলে ওই মার্কায় ভোট দিতে হবে। আপনাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য, বিশ্বাস, ভিন্ন দল থাকবে, সেটার জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাদা রঙের ব্যালট। আর গোলাপি রঙের ব্যালটটি হচ্ছে গণভোটের।’

আলী রীয়াজ আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের ১৩ কোটি ভোটারের হাতে চাবির মতো করে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই চাবি দিয়ে দরজা খুলুন, দরজা খোলার পর ভবিষ্যতে দলমত, ধর্মবিশ্বাস সমস্ত কিছুকে নিজেদের মতো রেখে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমরা এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করি, যা প্রতিশ্রুতি করেছিলাম ১৯৭১ সালে। আসেন, আমরা সকলে মিলে সেই চেষ্টায় শামিল হই।’

আলী রীয়াজ আরও বলেন, ‘আসেন, একবার সকলে মিলে বলি—‘‘এ রাষ্ট্রের মালিক আমরা (জনগণ), আমরা এর ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেব।’’  এই সুযোগ প্রতিদিন আসবে না। প্রকৃতপক্ষে, এ সুযোগ প্রতিদিন না আসাই ভালো।’

সম্মেলনে বরিশালের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামাল উদ্দিন।

