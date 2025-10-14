Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি দিল কেন্দ্র, সবাই সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি দিল কেন্দ্র, সবাই সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ

বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন নেতৃত্ব ঠিক করে দেওয়া হলো কেন্দ্র থেকে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়। নতুন কমিটির তিনজনই বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে।

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সরোয়ারের জন্য বরিশাল-৫ (নগর ও সদর) আসনের মাঠ গোছাতে শীর্ষ পর্যায় থেকে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

সদর উপজেলা বিএনপির নতুন আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে নুরুল আমিনকে এবং সদস্যসচিব সাইফুল ইসলাম আব্বাস এবং সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সালাম রাড়ি।

এ প্রসঙ্গে মজিবর রহমান সরোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্বাচনের আগে অনেক জায়গায়ই দলের সাংগঠনিক অবস্থা শক্ত করার জন্য কেন্দ্র সরাসরি ভূমিকা রাখছে। ইসলামী আন্দোলনকে মোকাবিলায় নতুন কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালাম রাড়ি কীর্তনখোলা নদীর ওপারে বেশ দক্ষ। আহ্বায়ক আমিনের নেতৃত্বে সদর উপজেলা শিগগির সুসংগঠিত হবে বলে তিনি মনে করেন। আর সদস্যসচিব আব্বাস বহুদিন ধরে পদ পাননি।

তবে সদর উপজেলা বিএনপির সদ্য সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউল ইসলাম সাবু বলেছেন, ‘কমিটি ভেঙে জামায়াতের লোককে আহ্বায়ক করা হয়েছে। সরোয়ার ভাই এ কমিটি করিয়ে এনেছেন। তাঁকে নাকি মনোনয়ন কনফার্ম করে দিয়েছে। এখন ভোট করতে সদরে তাঁর নিজস্ব নেতা লাগবে।’

এ বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্বাভাবিক নিয়মে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙে এ কমিটি করা হয়েছে। দল সুসংহত করতেই এ কমিটি হয়েছে। আমিন যদি জামায়াত করেও থাকেন, তাহলে তা ছিল ৩০ বছরে আগে। তবে নুরুল আমিন যোগ্য বলে তিনি মনে করেন।

বিষয়:

কমিটিবরিশাল জেলাবিএনপিবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুরু থেকে শেষ: হংকংয়ের মাটিতে বাংলাদেশের ড্র

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

সখীপুরে শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

ভারতে আত্মহত্যা করা পুলিশকে ‘দুর্নীতিবাজ’ বলে তদন্ত কর্মকর্তারও আত্মহত্যা, রেখে গেলেন তিন পাতার ‘সুইসাইড নোট’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ঘুমধুম সীমান্তে স্থলমাইন নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী

ঘুমধুম সীমান্তে স্থলমাইন নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী

মিরপুরে রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানার কোনোটিরই লাইসেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না

মিরপুরে রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানার কোনোটিরই লাইসেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না

বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি দিল কেন্দ্র, সবাই সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ

বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি দিল কেন্দ্র, সবাই সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ

সৌদির মরুভূমিতে ছেলের লাশ পাওয়ার খবর পেল পরিবার, নিখোঁজ ছিল ১৫ দিন ধরে

সৌদির মরুভূমিতে ছেলের লাশ পাওয়ার খবর পেল পরিবার, নিখোঁজ ছিল ১৫ দিন ধরে