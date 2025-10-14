বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি দিল কেন্দ্র, সবাই সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন নেতৃত্ব ঠিক করে দেওয়া হলো কেন্দ্র থেকে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়। নতুন কমিটির তিনজনই বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে।
আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সরোয়ারের জন্য বরিশাল-৫ (নগর ও সদর) আসনের মাঠ গোছাতে শীর্ষ পর্যায় থেকে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে।
সদর উপজেলা বিএনপির নতুন আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে নুরুল আমিনকে এবং সদস্যসচিব সাইফুল ইসলাম আব্বাস এবং সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সালাম রাড়ি।
এ প্রসঙ্গে মজিবর রহমান সরোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্বাচনের আগে অনেক জায়গায়ই দলের সাংগঠনিক অবস্থা শক্ত করার জন্য কেন্দ্র সরাসরি ভূমিকা রাখছে। ইসলামী আন্দোলনকে মোকাবিলায় নতুন কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালাম রাড়ি কীর্তনখোলা নদীর ওপারে বেশ দক্ষ। আহ্বায়ক আমিনের নেতৃত্বে সদর উপজেলা শিগগির সুসংগঠিত হবে বলে তিনি মনে করেন। আর সদস্যসচিব আব্বাস বহুদিন ধরে পদ পাননি।
তবে সদর উপজেলা বিএনপির সদ্য সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউল ইসলাম সাবু বলেছেন, ‘কমিটি ভেঙে জামায়াতের লোককে আহ্বায়ক করা হয়েছে। সরোয়ার ভাই এ কমিটি করিয়ে এনেছেন। তাঁকে নাকি মনোনয়ন কনফার্ম করে দিয়েছে। এখন ভোট করতে সদরে তাঁর নিজস্ব নেতা লাগবে।’
এ বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্বাভাবিক নিয়মে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙে এ কমিটি করা হয়েছে। দল সুসংহত করতেই এ কমিটি হয়েছে। আমিন যদি জামায়াত করেও থাকেন, তাহলে তা ছিল ৩০ বছরে আগে। তবে নুরুল আমিন যোগ্য বলে তিনি মনে করেন।
বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন নেতৃত্ব ঠিক করে দেওয়া হলো কেন্দ্র থেকে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়। নতুন কমিটির তিনজনই বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে।
আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সরোয়ারের জন্য বরিশাল-৫ (নগর ও সদর) আসনের মাঠ গোছাতে শীর্ষ পর্যায় থেকে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে।
সদর উপজেলা বিএনপির নতুন আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে নুরুল আমিনকে এবং সদস্যসচিব সাইফুল ইসলাম আব্বাস এবং সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সালাম রাড়ি।
এ প্রসঙ্গে মজিবর রহমান সরোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্বাচনের আগে অনেক জায়গায়ই দলের সাংগঠনিক অবস্থা শক্ত করার জন্য কেন্দ্র সরাসরি ভূমিকা রাখছে। ইসলামী আন্দোলনকে মোকাবিলায় নতুন কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালাম রাড়ি কীর্তনখোলা নদীর ওপারে বেশ দক্ষ। আহ্বায়ক আমিনের নেতৃত্বে সদর উপজেলা শিগগির সুসংগঠিত হবে বলে তিনি মনে করেন। আর সদস্যসচিব আব্বাস বহুদিন ধরে পদ পাননি।
তবে সদর উপজেলা বিএনপির সদ্য সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউল ইসলাম সাবু বলেছেন, ‘কমিটি ভেঙে জামায়াতের লোককে আহ্বায়ক করা হয়েছে। সরোয়ার ভাই এ কমিটি করিয়ে এনেছেন। তাঁকে নাকি মনোনয়ন কনফার্ম করে দিয়েছে। এখন ভোট করতে সদরে তাঁর নিজস্ব নেতা লাগবে।’
এ বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্বাভাবিক নিয়মে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙে এ কমিটি করা হয়েছে। দল সুসংহত করতেই এ কমিটি হয়েছে। আমিন যদি জামায়াত করেও থাকেন, তাহলে তা ছিল ৩০ বছরে আগে। তবে নুরুল আমিন যোগ্য বলে তিনি মনে করেন।
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তে ল্যান্ডমাইন ও বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করেছে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রামু সেনাসদর থেকে আসা বোমা নিষ্ক্রিকারী বিশেষজ্ঞ দল এ কাজ করে। আজ সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঘুমধুম সীমান্তে দায়িত্বরত ৩৪ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল এম খাইরুল...২ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে আগুন লাগা সেই রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ লাইসেন্স কোনোটিই ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নে১১ মিনিট আগে
সৌদি আরবের মরুভূমিতে মাদারীপুরের এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ পাওয়া গেছে বলে খবর মিলেছে। সবুজ মাতুব্বর (২৪) নামের প্রবাসী ওই যুবকের বাড়ি মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার মানিকপুর এলাকায়।৩৮ মিনিট আগে
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে বিস্ফোরণটি হয়েছে, তাতে যে সাদা ধোঁয়া বা টক্সিক গ্যাস উৎপন্ন হয়েছিল, তা অত্যন্ত বিষাক্ত। আগুন লাগার প্রথম দিকেই ফ্ল্যাশ ওভার হয়েছিল এবং আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষাক্ত গ্যাসের কারণে আকস্মিকভাবেই হয়তো নিহত ব্যক্ত১ ঘণ্টা আগে