Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

নেছারাবাদে দুই জামায়াত নেতাকে রাজনীতি ছাড়ার হুমকি

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
ডাকযোগে পাঠানো চিঠি। ছবি: সংগৃহীত
ডাকযোগে পাঠানো চিঠি। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে জামায়াতে ইসলামীর দুই নেতাকে রাজনীতি ছাড়ার হুমকির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় জামায়াতের ওই দুই নেতা নেছারাবাদ থানায় আলাদাভাবে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) নেছারাবাদ উপজেলার সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের বাংলাদেশ জামায়েতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মো. আব্দুর রহমানের নামে ডাকযোগে রেজিস্ট্রিকৃত একটি চিঠি আসে। চিঠিতে আব্দুর রহমানকে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ওই নেতার কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। চিঠির খামের ওপর প্রেরকের নাম লেখা রয়েছে মো. কবির মিয়া। চিঠিতে তাঁর নামের সঙ্গে নেছারাবাদ উপজেলার কামারকাঠি গ্রাম বলে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে ১৩ আগস্ট একই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের জামায়াতে ইসলামী ওলামা বিভাগের সভাপতি মো. শরিফুল ইসলামকে রাজনীতি ছাড়ার জন্য হুমকি দিয়ে রেজিস্ট্রিকৃত চিঠি দেওয়া হয়। ওই চিঠির খামের ওপরে প্রেরকের নাম লেখা ছিল মো. জাহিদ সিকদার। তিনি নেছারাবাদ উপজেলার স্বরূপকাঠি পৌরসভার বাসিন্দা বলে উল্লেখ রয়েছে চিঠির খামে।

চিঠি প্রাপ্তির পর ওই দুই নেতা আলাদাভাবে নেছারাবাদ থানায় অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপকাঠি পৌর শাখার আমির মাওলানা মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের দলের ইউনিয়নের দুজন নেতাকে ডাকযোগে রেজিস্ট্রিকৃত চিঠির মাধ্যমে রাজনীতি ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে চিঠিতে তাদের কাছে চাঁদা চাওয়া হয়েছে। আমরা চিঠিতে দেওয়া নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে নেছারাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।’

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন বলেন, ‘এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। চিঠিতে উল্লিখিত মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিং করে জানতে পেরেছি নম্বরগুলো চট্টগ্রামের। বিষয়টি নিয়ে আমাদের তদন্ত চলমান।’

বিষয়:

পিরোজপুরজামায়াতনেছারাবাদরাজনীতিবিদহুমকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

মহাখালী ফিলিং স্টেশন আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তা কর্মী দগ্ধ

মহাখালী ফিলিং স্টেশন আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তা কর্মী দগ্ধ

জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি টাকার চিনি চুরির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৮

জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি টাকার চিনি চুরির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৮

চট্টগ্রামে রায় শুনে বিচারকের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন আসামি

চট্টগ্রামে রায় শুনে বিচারকের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন আসামি

‘মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন’

‘মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন’