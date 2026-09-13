Ajker Patrika
En
বরিশাল

মুলাদীতে ইয়াবাসহ আটক ৪

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মুলাদীতে ইয়াবাসহ আটক ৪

বরিশালের মুলাদীতে পৃথক অভিযান চালিয়ে ১৬৫টি ইয়াবাসহ ৪ যুবককে আটক করেছে থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা থেকে ৩ জন এবং রাত ১০টার দিকে মুলাদী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড তেরচর এলাকা থেকে ১ জনকে আটক করা হয়।

থানা-পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৌরসভার সিনেমা হল এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় উপজেলার চরকালেখান ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ষোলঘর গ্রামের সুলতান খানের ছেলে মো. আমিনুল খান (৩৫), একই এলাকার মৃত ইসমাইল খানের ছেলে আব্দুস সালাম খান (৪৮) এবং মুলাদী পৌরসভার পশ্চিম চরপত্তনীভাঙ্গা গ্রামের দেলোয়ার দপ্তরীর ছেলে সজল দপ্তরীকে (২৮) আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের ৩ জনের কাছ থেকে ১৬০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে, পৌর এলাকার পৃথক এক অভিযানে ৫টি ইয়াবাসহ আরও ১ যুবককে আটক করা হয়। আটককৃত যুবক হলেন—মুলাদী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তেরচর এলাকার সালাম পাঠানের ছেলে ইউসুফ পাঠান (২০)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা জানান, ইয়াবাসহ আটককৃত যুবকদের বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক ২টি মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে বরিশাল জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ইয়াবাপুলিশবরিশাল বিভাগমুলাদীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত