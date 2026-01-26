বরিশালে গভীর রাতে তরুণীর আত্মহত্যা

বরিশাল নগরীতে শারমিন আক্তার মীম (২১) নামের এক তরুণী আত্মহত্যা করেছেন। আজ সোমবার নগরীর ব্যাপ্টিস্ট মিশন রোড এলাকার নাহার ম্যানশন থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে গতকাল রোববার দিবাগত রাতে ওই তরুণী আত্মহত্যা করেন বলে জানা গেছে।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, শারমিন আক্তার মীম নগরীর পুলিশ লাইনস এলাকার একটি কাপড়ের শোরুমে চাকরি করতেন। তিনি ঝালকাঠির নলছিটি কুশঙ্গল গ্রামের বাসিন্দা। নগরীর ব্যাপ্টিস্ট মিশন রোড খলিফা বাড়ির নাহার ম্যানশনের একটি ফ্ল্যাটে সাবলেট থাকতেন মীম।
এ বিষয়ে ওসি আল মামুন বলেন, নাহার ম্যানশনের অন্য বাসিন্দাদের মাধ্যমে গভীর রাতে পুলিশ আত্মহত্যার খবর পায়। মীমের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। তাঁর পরিবার কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় একজনকে ভোলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে বোরহানগঞ্জ বাজারে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক সড়কে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে পৌরসভার ময়লার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে জসিম আহম্মেদ (৪৪) নামের এক নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার আনসার রোড (কলিম উদ্দিন চেয়ারম্যান) মোড়ে নোমান হোম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড কারখানার ভেতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ভোলার লালমোহন উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে সড়কের পাশে পড়ে তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে গজারিয়া কলেজ-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অলিউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন১ ঘণ্টা আগে
স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যুর পর যশোর কারাগারে থাকা বাগেরহাটের ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধঘোষিত) সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের ছয় মাসের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমেদ ভূঞার হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে