ট্রলারডুবি: ১১ ঘণ্টা পর সাগরে ভাসমান জেলেদের উদ্ধার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ১০ জেলেসহ একটি নামবিহীন মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার রাতে ট্রলারটি বঙ্গোপসাগরের আনুমানিক ১০ কিলোমিটার গভীরে ডুবে যায়।
এ সময় ট্রলারে থাকা পানির কনটেইনার ও জালের ফ্লুট ধরে জেলেরা সাগরে ভাসতে থাকেন। ১১ ঘণ্টা পর আজ সোমবার সকালে অপর একটি ট্রলার গিয়ে বরগুনার পাথরঘাটা এলাকার কচিখালী থেকে তাঁদের উদ্ধার করে।
সমুদ্রে নিমজ্জিত ট্রলারমালিকের নাম খোকন হাওলাদার। তাঁর বাড়ি কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের মেরাউপাড়া আবাসনে।
খোকন হাওলাদারের চাচা জুম্মান হাওলাদার জানান, গতকাল রোববার রাতে জেলেরা সাগর উত্তাল হওয়ায় মাছ শিকার বন্ধ করে ট্রলার নিয়ে কিনারে ফিরছিলেন। হঠাৎ একটি ডুবোচরে ট্রলারটি আটকে ঢেউয়ের তোড়ে ডুবে যায়। সকালে সংবাদ পেয়ে ট্রলারটি উদ্ধারের জন্য অন্য একটি বোট নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা করে গেছে।
জুম্মান হাওলাদার আরও জানান, উদ্ধার হওয়া জেলে খোকন, মিরাজ, এনামুল ও মাসুম প্যাদার নাম তিনি জানতে পেরেছেন। বাকিদের নাম জানতে পারেননি। তবে সবাই উদ্ধার হয়েছেন, এটি নিশ্চিত করেছেন।
এদিকে আজও (সোমবার) সাগর উত্তাল রয়েছে। অধিকাংশ ট্রলার মাছ শিকার বন্ধ করে আলীপুর-মহিপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় নদী, শাখানদীতে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে।
এ বিষয়ে কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনাটি আপনাদের মাধ্যমে অবগত হয়েছি। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখছি।’
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ১০ জেলেসহ একটি নামবিহীন মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার রাতে ট্রলারটি বঙ্গোপসাগরের আনুমানিক ১০ কিলোমিটার গভীরে ডুবে যায়।
এ সময় ট্রলারে থাকা পানির কনটেইনার ও জালের ফ্লুট ধরে জেলেরা সাগরে ভাসতে থাকেন। ১১ ঘণ্টা পর আজ সোমবার সকালে অপর একটি ট্রলার গিয়ে বরগুনার পাথরঘাটা এলাকার কচিখালী থেকে তাঁদের উদ্ধার করে।
সমুদ্রে নিমজ্জিত ট্রলারমালিকের নাম খোকন হাওলাদার। তাঁর বাড়ি কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের মেরাউপাড়া আবাসনে।
খোকন হাওলাদারের চাচা জুম্মান হাওলাদার জানান, গতকাল রোববার রাতে জেলেরা সাগর উত্তাল হওয়ায় মাছ শিকার বন্ধ করে ট্রলার নিয়ে কিনারে ফিরছিলেন। হঠাৎ একটি ডুবোচরে ট্রলারটি আটকে ঢেউয়ের তোড়ে ডুবে যায়। সকালে সংবাদ পেয়ে ট্রলারটি উদ্ধারের জন্য অন্য একটি বোট নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা করে গেছে।
জুম্মান হাওলাদার আরও জানান, উদ্ধার হওয়া জেলে খোকন, মিরাজ, এনামুল ও মাসুম প্যাদার নাম তিনি জানতে পেরেছেন। বাকিদের নাম জানতে পারেননি। তবে সবাই উদ্ধার হয়েছেন, এটি নিশ্চিত করেছেন।
এদিকে আজও (সোমবার) সাগর উত্তাল রয়েছে। অধিকাংশ ট্রলার মাছ শিকার বন্ধ করে আলীপুর-মহিপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় নদী, শাখানদীতে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে।
এ বিষয়ে কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনাটি আপনাদের মাধ্যমে অবগত হয়েছি। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখছি।’
ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে ফের উত্তপ্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)। শাখা ছাত্রদলের ৩৭০ সদস্যবিশিষ্ট বর্ধিত কমিটি ও ১৭টি হল কমিটিতে শিবির, ছাত্রলীগ ও ছিনতাইকারী রয়েছে বলে অভিযোগ এনে কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছেন ছাত্রদলের একদল বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী।১৯ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার একমাত্র আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছেন। আবাসন প্রকল্পে ভাঙাঘর, বিশুদ্ধ পানির অভাব, স্যানিটারি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে।২৪ মিনিট আগে
আদালতে সাজার রায় শুনে মাদক (ইয়াবা) মামলার এক আসামির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে চট্টগ্রামের পটিয়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম আলী আজগর (৪৫)।২৮ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে বরযাত্রীবাহী একটি নৌকায় বিদ্যুতায়িত হয়ে পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর আনুমানিক দেড়টায় উপজেলার সদর ইউনিয়নের কুশিয়ারা নদীতে একটি নৌকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আজমিরীগঞ্জ উপজেলার ৪ নম্বর কাকাইলছেও ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মো. কাশেম আলী দুর্ঘটনার বিষয়ে নিশ্চিত করেন।৪২ মিনিট আগে