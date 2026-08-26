নৌকাডুবির ৩২ ঘণ্টা পর ভেসে উঠল নিউজিল্যান্ডের সেই কিশোরের লাশ

কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলের মহেশখালী চ্যানেল ও বাঁকখালী নদী মোহনায় নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া নিউজিল্যান্ডের সেই কিশোরের মরদেহ ৩২ ঘণ্টা পর ভেসে এসেছে। আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে শহরের নাজিরারটেক সৈকতে তার মরদেহ ভেসে আসে। নিহত কিশোরের নাম আলবার্ট (১৬)। সে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলে জানা গেছে।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নিউজিল্যান্ডের একটি পরিবারের চার সদস্য বঙ্গোপসাগরে ঘুরতে বের হন। এ সময় নাজিরারটেক সৈকতসংলগ্ন এলাকায় তাঁদের বহনকারী নৌকাটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এ সময় জন এডওয়ার্ড (৭৪), বেলা (৩৬) ও রালফকে (১৩) স্থানীয় জেলেরা জীবিত উদ্ধার করলেও নিখোঁজ হন আলবার্ট।
জেলা প্রশাসনের বিচকর্মীদের সহকারী সুপারভাইজার বেলাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ‘নিজেদের তৈরি করা একটি জোড়া নৌকায় করে তারা বঙ্গোপসাগরে ঘুরতে বের হয়। এ সময় তীব্র ঢেউয়ের তোড়ে তাদের নৌযানটি উল্টে গিয়ে ডুবে যায়। এ সময় তিনজনকে উদ্ধার করা গেলেও এক কিশোর সাগরে তলিয়ে যায়। প্রায় ৩২ ঘণ্টা পর একই সৈকতে তার মরদেহ ভেসে আসে।’
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মুহাম্মদ আলী জানান, মৃত উদ্ধার হওয়া কিশোরের মরদেহ কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।
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