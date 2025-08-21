৩ দফা দাবি আদায়ে দক্ষিণাঞ্চল অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি ববি শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা অবকাঠামো উন্নয়ন, আয়তন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন। তিন দফা এই দাবি আদা না হলে তাঁরা দক্ষিণাঞ্চল অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ববির মূল ফটকে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এই হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষার্থীরা। একই দাবিতে শিক্ষার্থীরা ২৪ দিন ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছেন।
দুপুরে শিক্ষার্থীরা বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এ সময় বক্তারা বলেন, ‘দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে আমাদের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত কোনো যোগাযোগ করেনি বা আশ্বাস পাইনি। যদি অবিলম্বে দাবি পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে দক্ষিণাঞ্চল অচলের মতো কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’
সমাবেশে বক্তব্য দেন শিক্ষার্থী ভূমিকা সরকার, মোশাররফ হোসেন, আশিক আহমেদ, অমিও মণ্ডল, রাকিব আহমেদ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, আবু বক্কর সিদ্দিক প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, প্রতিষ্ঠার ১৪ বছর পরও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে ২৫টি বিভাগের জন্য কমপক্ষে ৭৫টি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন হলেও আছে মাত্র ৩৬টি। তাই অনেক সময় শিক্ষার্থীদের খেলার মাঠে ক্লাস করতে হচ্ছে। পাশাপাশি সেশনজট বাড়ছে। এ ছাড়া শিক্ষক, আবাসন সংকটের পাশাপাশি গ্রন্থাগারে বইয়ের তীব্র সংকটে শিক্ষাজীবন ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।
বক্তারা আরও বলেন, ১০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর জন্য একটি মাত্র খেলার মাঠ থাকলেও নেই সুইমিংপুল বা জিমনেসিয়াম। ঝুঁকিপূর্ণ পরিবহনে প্রতিদিন দুর্ভোগকে সঙ্গী করে যাতায়াত করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। একটি ভবনেই প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। এতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।
