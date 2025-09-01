Ajker Patrika
আগামী নির্বাচনে এ আসন তারেক রহমানকে উপহার দেব: নুরুল ইসলাম মনি

বরগুনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ২৪
বরগুনায় বিএনপির পথসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম মনি বলেছেন, ‘১৯৭১ সালের পর বরগুনা-১ আসন বিএনপি পায়নি। আগামী নির্বাচনে আসনটি তারেক রহমানকে উপহার দেব। ষড়যন্ত্র কিন্তু থেমে নেই, আমাদের নেতা বলেছেন, সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। বাংলাদেশের মাটিতে আর কোনো ষড়যন্ত্র হতে দেব না।’

আজ সোমবার জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বরগুনা জেলা বিএনপি আয়োজিত এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন নুরুল ইসলাম মনি।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ‘তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি নির্বাচন চাই, যে নির্বাচনে ইনশা আল্লাহ তারেক রহমান ধানের শীষ নিয়ে সংসদে যাবেন।’

বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও বরগুনা জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মোল্লার সভাপতিত্বে পথসভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহশ্রমবিষয়ক সম্পাদক ফিরোজ উজ জামান মামুন মোল্লা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহস্বনির্ভর সম্পাদক আসমা আজিজ, বরগুনা জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ফজলুল হক মাস্টার প্রমুখ।

বরগুনায় বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আজ সকালে স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৭টায় দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে বেলা ১১টায়

দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রা শেষে বরগুনা প্রেসক্লাব চত্বরে সমাবেশ হয়।

বিষয়:

বরগুনাবরিশাল বিভাগনির্বাচনতারেক রহমান
