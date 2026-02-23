Ajker Patrika
বরিশাল

আত্মসমর্পণের পর আ.লীগ নেতা ইউনুসের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আত্মসমর্পণের পর আ.লীগ নেতা ইউনুসের জামিন
বরিশালে আ.লীগ নেতা ইউনুসের জামিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাবেক এমপি তালুকদার মো. ইউনুসকে জামিন দিয়েছেন আদালত। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।

আজ সোমবার বরিশাল অতিরিক্ত মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তালুকদার মো. ইউনুস আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

আইনজীবী কাইউম খান কায়সার জানান, তালুকদার মো. ইউনুসের বিরুদ্ধে একটি মামলা ছিল। নগরীর ব্রাউন কম্পাউন্ড এলাকার সরোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তি ২০২৫ সালে কোতোয়ালি থানায় মামলাটি করেন।

মামলায় ২০১৭ সালে তাঁকে মারধর করার অভিযোগ করা হয়। ওই মামলায় তালুকদার ইউনুসকে হুকুমের আসামি করা হয়। আজ তিনি আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিচারক মঞ্জুর করেন।

তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে ও পরের ঘটনায় হওয়া মামলাগুলোতে তালুকদার ইউনুসকে আসামি করা হয়নি বলে নিশ্চিত করেন এই আইনজীবী।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা তালুকদার মো. ইউনুস ২০০৮ সালের নির্বাচনে বরিশাল-১ আসনে এবং ২০১৪ সালে বরিশাল-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। তিনি বরিশালে ক্লিন ইমেজের রাজনীতিবিদ ও সজ্জন হিসেবে সবার কাছে পরিচিত।

বিষয়:

জামিনবরিশাল বিভাগআত্মসমর্পণজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

সম্পর্কিত

গোপালগঞ্জে দুই পক্ষে সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১১

গোপালগঞ্জে দুই পক্ষে সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১১

দুই কিশোরের বর্ণনায় কলেজছাত্র শাওন হত্যা

দুই কিশোরের বর্ণনায় কলেজছাত্র শাওন হত্যা

ফের গ্রেপ্তার কণ্ঠশিল্পী নোবেল, তরুণীকে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ

ফের গ্রেপ্তার কণ্ঠশিল্পী নোবেল, তরুণীকে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ

ওসিকে গালাগালের অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএনপি নেতার জামিন

ওসিকে গালাগালের অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএনপি নেতার জামিন