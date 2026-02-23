Ajker Patrika
সিলেট

ওসিকে গালাগালের অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএনপি নেতার জামিন

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
ফেরদৌস চৌধুরী তুষার। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলা বিএনপি সভাপতি ফেরদৌস আহমদ চৌধুরী তুষার জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আজ সোমবার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তানজিলা রহমান তানিন তাঁর জামিন আবেদন শুনানি শেষে আগামী ধার্য তারিখ পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করেন। বেলা ১১টার দিকে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়।

বাহুবল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৮৯, ৫০৪, ৫০৬ ধারাসহ টেলিকমিউনিকেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬-এর ৫০ ধারায় মামলা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোর্ট পরিদর্শক সোহেল রানা।

উল্লেখ্য, বাহুবল থানার ওসিকে মোবাইল ফোনে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগে গতকাল রোববার দুপুর ১২টার দিকে হবিগঞ্জ শহরের শায়েস্তানগর এলাকার নিজ বাসা থেকে তাঁকে আটক করে ডিবি পুলিশ।

এর আগে গত শনিবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাহুবল থানার ওসির উদ্দেশে গালিগালাজের একটি অডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে। অডিওটি দ্রুত ভাইরাল হলে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিষয়টি তদন্তে নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে।

এ বিষয়ে আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এনামুল হক সেলিম বলেন, ‘আদালত ফেরদৌস আহমদ চৌধুরী তুষারকে জামিন দিয়েছেন। আমরা আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।’

