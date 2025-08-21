Ajker Patrika
উপদেষ্টাদের হাঁসের মাংস বিলাস আমাদের কষ্ট দেয়: আলাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২১: ০২
বরিশাল প্রেসক্লাবে বিএনপি নেতার মতবিনিময়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেছেন, ‘দুই বেলা অনেকের ভাগ্যে ভাত না জোটার দেশে উপদেষ্টাদের হাঁসের মাংস বিলাস আমাদের কষ্ট দেয়। আমরা চাইব ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। কারণ, দায়বদ্ধ সরকার না থাকায় দেশি বিনিয়োগ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।’

আজ বৃহস্পতিবার বরিশাল প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। বরিশাল-৫ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, ‘যারা পিআর পদ্ধতির নির্বাচন চাইছে, তারা সবার আগে ৩০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। তারা আসলে কী চাইছে? পিআর চাইছে—নাকি বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতি চাইছে? তারাই তো বিষয়টিকে ঘোলাটে করে ফেলছে।’

বিএনপি চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা বলেন, ‘যারা নির্বাচন হতে দেবে না, তারা নিজেদের অপরিপক্বতা থেকে কথাগুলো বলছে। তরুণ নেতাদের অভিজ্ঞ, সৎ এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আচার-আচরণ এবং কথাবার্তায় সংযত হতে হবে। যা গণতন্ত্রের বিকাশের পথে সহায়ক।’

এ সময় বরিশাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিনুল ইসলাম খসরু, সাবেক সভাপতি মেহেরুননেছা বেগম, সহসভাপতি হুমায়ুন কবির, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী মিরাজ মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

